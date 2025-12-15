Vodiči, pozor: TENTO most v Žiari nad Hronom je pre rekonštrukciu uzatvorený

ŽIAR NAD HRONOM - Most nad Lutilským potokom na Partizánskej ulici v Žiari nad Hronom je od pondelka pre dopravu úplne uzavretý. Vodičov tak čakajú v tejto časti mesta obchádzky, pre chodcov je ponad potok zriadená dočasná lávka. Informovala o tom žiarska samospráva.
„Prosíme vodičov, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie a využívali vyznačené obchádzkové trasy,“ vyzvala radnica. Obchádzka pre motoristov vedie cez Priemyselnú ulicu, dočasné zmeny si z tohto dôvodu vyžiadali aj cestovné poriadky mestskej hromadnej dopravy a regionálnej autobusovej dopravy.
Most je totiž v nevyhovujúcom stave
Dôvodom uzavretia mosta je jeho komplexná rekonštrukcia. Most je totiž v nevyhovujúcom stave, problémom je zhoršená nosnosť a celková degradácia konštrukcie. Banskobystrický samosprávny kraj jeho opravu vysúťažil v balíku 14 mostov, ktoré sa opravujú po celom kraji s jednotným termínom dokončenia, a to jún budúceho roka.