Slovenská správa ciest ukončila rekonštrukciu mostov pri Sliači a pri Starej Kremničke

BANSKÁ BYSTRICA - Slovenská správa ciest (SSC) otvorila zrekonštruované mosty na frekventovaných cestách prvej triedy pri Sliači a pri Starej Kremničke. Prejazd týmito úsekmi je už bez obmedzení. Informoval o tom hovorca SSC Lukáš Trepáč s tým, že práce na mostoch začali v polovici júna tohto roka.

„Pôvodný most medzi Sliačom a Kováčovou na ceste I/66 bol postavený v roku 1930 a jeho stavebno-technický stav bol veľmi zlý,“ priblížil hovorca. Most kompletne zbúrali a vystavali nový širší most, ktorý má vyššiu zaťažiteľnosť. „Pre zvýšenie bezpečnosti dopravy sa vyrovnával smerový oblúk v celkovej dĺžke 409 metrov, samotný nový most je dlhý päť metrov,“ dodal Trepáč s tým, že náklady na jeho výstavbu dosiahli 685.000 eur bez DPH.

Náklady vo výške 684.433 eur

Náklady vo výške 684.433 eur bez DPH si vyžiadala rekonštrukcia 14,8 metra dlhého mosta cez Sielnický potok. „Oprava spočívala vo výmene nosnej konštrukcie, úpravy spodnej stavby, výmeny mostných ríms a aplikácii nových izolácií mosta a vozovky. Na most boli inštalované najmodernejšie zvodidlá,“ podotkol Trepáč. SSC ukončila aj opravu dvoch mostov na ceste I/65 v katastrálnom území Starej Kremničky. Oba mosty nachádzajúce sa v tesnej blízkosti boli postavené v roku 1969 a boli v zlom stavebno-technickom stave. Nové mosty majú podľa slov hovorcu dĺžku 25,8 metra a 17,8 metra.

„Pri rekonštrukcii mosta nad potokom Rudnica bolo odstránené existujúce mostné príslušenstvo, časti krídel a bola vymenená prechodová oblasť. Na moste a predmostí bola zrealizovaná nová konštrukcia vozovky vrátane odvodnenia prechodových oblastí,“ priblížil Trepáč a dodal, že osadili aj nové príslušenstvo mosta.

Rekonštrukcia mosta nad poľnou cestou pozostávala podľa jeho slov z opravy spodnej a hornej stavby. Vybudovali nové príslušenstvo, mostné rímsy a osadili novú hydroizoláciu pod rímsami a vozovkou. „Odvodnením izolácie sa eliminovala jedna z hlavných príčin porúch mostného zvršku, a to zatekanie na nosnú konštrukciu. Most dostal aj nové zvodidlá,“ vysvetlil hovorca SSC. Náklady na rekonštrukciu oboch mostov boli 1,107 milióna eur bez DPH.

