Vodiči, POZOR: Na horskom priechode Donovaly a Šturec padajú na cestu skaly

TASR

BRATISLAVA - Na horských priechodoch Donovaly od 28. po 29. kilometer a Šturec od šiesteho do 13. kilometra padajú na cestu skaly. Hmla znižuje dohľadnosť na 100 metrov v lokalitách Trstená a Kriváň. Upozorňuje na to Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.

„Horské priechody sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý, miestami vlhký, okrem horského priechodu Podspády, kde je miestami vrstva utlačeného snehu hrúbky jedného centimetra,“ priblížila SSC. Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú podľa správy ciest zjazdné, povrch vozoviek je suchý až vlhký.

Zjazdné sú cesty prvej, druhej a tretej triedy. Povrch vozoviek je suchý, miestami vlhký až mokrý. „V hornatejších oblastiach, najmä na severe územia Slovenska, miestami pokrytý vrstvou utlačeného snehu hrúbky jedného centimetra,“ skonštatovala správa. Upozornila, že na ceste II/578 medzi Kremnicou a Skalkou sa na vozovke nachádza miestami zľadovatený sneh hrúbky jedného centimetra.

