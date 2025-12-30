Oslavy s trpkou príchuťou: Silvestrovské maškrty zasiahne od januára zvýšená DPH!

BRATISLAVA - Oslavy príchodu nového roka sa na Slovensku tradične spájajú s plnými stolmi slaných snackov, čipsov a sladkostí. Ak si ich plánujete nakúpiť do zásoby, tento rok máte na to poslednú príležitosť za súčasné ceny. Už od 1. januára totiž vstupuje do platnosti nová sadzba DPH, ktorá zasiahne práve segment obľúbených pochutín.
V rámci vládneho konsolidačného balíčka sa daň z pridanej hodnoty na výrobky s pridaným cukrom a soľou zvyšuje z doterajších 19 % na 23 %. Štát si od tohto kroku sľubuje prílev približne 90 miliónov eur do štátnej pokladnice. Upozornila na to STVR.
Zvýšená sadzba sa nebude uplatňovať plošne na všetky potraviny, ale zasiahne konkrétne kategórie, ako sú čokolády, bonboniéry, sušienky, klasické zemiakové čipsy, tyčinky či rôzne snacky. V praxi to pre bežného zákazníka znamená, že za stogramovú čokoládu zaplatí v priemere o šesť centov viac a pri balíčku čipsov sa cena zvýši o približne päť centov.
Mierne zdraženie pocítia aj milovníci mrazených dezertov, kde pri zmrzline pôjde cena nahor o tri centy, alebo pri priemyselných džemoch, ktoré zdražejú o šesť centov. Konečné ceny však budú závisieť aj od výrobcov a obchodníkov – teda od toho, či zvýšenú daň prenesú úplne na zákazníkov, alebo časť nákladov pokryjú z vlastných marží.
Zmenia výrobcovia receptúry?
Cenu môžu ovplyvniť aj zmeny v zložení výrobkov. Jednou z možností je nahradenie klasického cukru umelými sladidlami, ktoré do vyššej sadzby DPH nespadajú. Otázne tiež zostáva, či vyššie ceny skutočne odradia Slovákov od maškrtenia. Skúsenosti z minulosti ukazujú, že spotreba klesá najmä u sociálne slabších skupín, a to skôr z ekonomickej nevyhnutnosti než z presvedčenia o zdravšom životnom štýle.
Podobný krok sme už zažili pri sladených nápojoch. Po zvýšení dane v tejto kategórii zaznamenali obchodníci pokles tržieb o približne 12 %. Či podobný osud čaká aj segment slaných čipsov a čokolád, ukážu prvé mesiace roku 2026.