Hmla naďalej úraduje naprieč celým územím Slovenska: Meteorológovia opäť vydávajú výstrahy pre všetky okresy

BRATISLAVA - Na celom území Slovenska treba počas štvrtkovej noci a piatkového (19. 12.) dopoludnia počítať s hmlou. Výstrahy prvého stupňa platia pre všetky okresy. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.
Dohľadnosť môže podľa meteorológov klesnúť na 50 až 200 metrov. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ varoval ústav. Výstrahy majú predbežne platiť do piatka 12.00 h.
