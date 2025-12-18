Štvrtok18. december 2025, meniny má Sláva, Slávka, zajtra Judita

Hmla naďalej úraduje naprieč celým územím Slovenska: Meteorológovia opäť vydávajú výstrahy pre všetky okresy

Ilustračné foto Zobraziť galériu (2)
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Na celom území Slovenska treba počas štvrtkovej noci a piatkového (19. 12.) dopoludnia počítať s hmlou. Výstrahy prvého stupňa platia pre všetky okresy. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.

Dohľadnosť môže podľa meteorológov klesnúť na 50 až 200 metrov. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ varoval ústav. Výstrahy majú predbežne platiť do piatka 12.00 h.

Hmla naďalej úraduje naprieč
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: shmu.sk)

Viac o téme: ZimaHmlaVýstrahaSlovenskoSHMÚ
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Vodiči, pozor! Na celom
Vodiči, pozor! Na celom území Slovenska treba aj v noci počítať s hmlou
Domáce
Ilustračné foto
Na celom území Slovenska sa môže tvoriť hmla
Domáce
FOTO Meteorologovia varujú! Na celom
Meteorologovia varujú! Na celom Slovensku sa v noci objaví hmla: Na západe a juhu hrozí poľadovica
Domáce
Ilustračné foto
Pozor na hmlu a poľadovicu: Nebezpečné podmienky na celom Slovensku
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Libor Bouček bol hosťom v šou Trochu inak s Adelou: Toto je jeho superschopnosť!
Libor Bouček bol hosťom v šou Trochu inak s Adelou: Toto je jeho superschopnosť!
Prominenti
Na recepcii vystrájal polonahý muž, ktorého musela spacifikovať polícia
Na recepcii vystrájal polonahý muž, ktorého musela spacifikovať polícia
Správy
Manažérka Centra pomoci človeku Altoffová hovorí o Štedrej večeri pre ľudí bez domova
Manažérka Centra pomoci človeku Altoffová hovorí o Štedrej večeri pre ľudí bez domova
Správy

Domáce správy

podpredseda vlády a minister
Taraba rokoval s vedením BMW o budúcnosti automobilového priemyslu
Domáce
Hmla naďalej úraduje naprieč
Hmla naďalej úraduje naprieč celým územím Slovenska: Meteorológovia opäť vydávajú výstrahy pre všetky okresy
Domáce
EXKLUZÍVNE V USA zverejnili
EXKLUZÍVNE V USA zverejnili ďalšie dokumenty z Epsteinovej kauzy! Miro Lajčák pózuje s pedofilom v jeho vile
Domáce
Čas na prestup v známej stanici sa výrazne skráti: Žilinský kraj hlási viaceré novinky
Čas na prestup v známej stanici sa výrazne skráti: Žilinský kraj hlási viaceré novinky
Bytča

Zahraničné

FOTO V USA havarovalo menšie
V USA havarovalo menšie súkromné lietadlo! Hlásia viacero obetí
Zahraničné
FOTO Polícia mala čo robiť:
Polícia mala čo robiť: Polonahý muž (52) vystrájal a hulákal na recepcii, napadnutie bola posledná kvapka!
Zahraničné
Na webe sa objavili
Beštie v ľudskej koži! Unikli tváre teroristov zo Sydney! Takto trávili otec zo synom posledné dni pred masakrom
Zahraničné
Prezident Ruskej federácie Vladimir
Rusko je pripravené obnoviť medzivládnu komisiu pre obchodnú a hospodársku spoluprácu so Slovenskom
Zahraničné

Prominenti

FOTO VNÚTRI! Barbara Corcoran
FOTO za milión: Pracháčka (76) na premiére dvihla sukňu a... Kuk!
Zahraniční prominenti
Adam Bárdy s manželkou
Adam Bardy si bez tohto nevie predstaviť Vianoce... a nehovoríme o rodine
Domáci prominenti
Posledná šanca byť pri
Posledná šanca byť pri tom: Beauty Ball Aleny Pallovej sľubuje bohatý program... Bude to veľkolepé!
Domáci prominenti
Amanda Seyfried
Slávná herečka botox miluje: Nemohla si ho pichnúť celý rok!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Losos ako najtoxickejšia ryba
Losos ako najtoxickejšia ryba na svete? Takéto sú dôvody
vysetrenie.sk
Nevesta otvorila svadobné fotky
Nevesta otvorila svadobné fotky a zostala v ŠOKU: Medzi hosťami bola úplne CUDZIA žena! PRAVDA ju dorazila
Zaujímavosti
Sliepka Lída zalarmovala políciu.
Na pokojný podvečer v Plzni len tak nezabudnú: ZÁHADNÁ sliepka zalarmovala políciu! Napokon dostal aj MENO
Zaujímavosti
Našli údajne PRVÝ LIST
Našli údajne PRVÝ LIST Ježiškovi: TO, čo v ňom chcela malá Janet, dojme aj dnes! ČO si želali deti pred 140 rokmi?
Zaujímavosti

Dobré správy

Dôležitá novinka pre Bratislavu
Dôležitá novinka pre Bratislavu a okolie: Týka sa cesty do susednej krajiny
bratislava.zoznam.sk
Slováci sa pýtali, odborníci
Slováci majú pri hypotéke nárok na zľavu: Počuli ste už o tomto bonuse od štátu?
openiazoch.sk
Aj Trenčiansky kraj čakajú
Aj Trenčiansky kraj čakajú úpravy: V tomto regióne prichádza pomoc pre školákov
trencin.zoznam.sk
Trend, ktorý pohltil už
Slováci podľahli novému trendu: Potešili by ste sa tomuto darčeku?
Domáce

Ekonomika

Prichádza zlom v doprave: Pozrite si, čo všetko prináša očakávaný úsek D1 s tunelom Višňové! (foto)
Prichádza zlom v doprave: Pozrite si, čo všetko prináša očakávaný úsek D1 s tunelom Višňové! (foto)
Obchod roka za takmer 100 miliónov: O2 Slovakia kupuje konkurenčného operátora!
Obchod roka za takmer 100 miliónov: O2 Slovakia kupuje konkurenčného operátora!
Budú hypotéky ďalej zlacňovať? ECB poslednýkrát v tomto roku rozhodla o sadzbách!
Budú hypotéky ďalej zlacňovať? ECB poslednýkrát v tomto roku rozhodla o sadzbách!
Koľko stojí práca, ktorú ženy robia doma zadarmo? Spočítajte si to a výsledná suma vás prekvapí! (kalkulačka)
Koľko stojí práca, ktorú ženy robia doma zadarmo? Spočítajte si to a výsledná suma vás prekvapí! (kalkulačka)

Varenie a recepty

Krehké plnené rožteky
Krehké plnené rožteky
Luxusné linecké s tmavou a bielou čokoládou. Na stole sú do 40 minút.
Luxusné linecké s tmavou a bielou čokoládou. Na stole sú do 40 minút.
Ako namáčať linecké do čokolády: Návod aj pre iné druhy koláčikov
Ako namáčať linecké do čokolády: Návod aj pre iné druhy koláčikov
Rady a tipy
Kedy plniť vianočné pečivo? Všetko závisí od druhu náplne
Kedy plniť vianočné pečivo? Všetko závisí od druhu náplne
Rady a tipy

Šport

Neuveriteľná senzácia na MS! Veterinár prvý raz opustil Afriku a postaral sa o námet pre film
Neuveriteľná senzácia na MS! Veterinár prvý raz opustil Afriku a postaral sa o námet pre film
Ostatné
Fantastický výkon! Bátovská Fialková trafila všetky terče a dosiahla úžasný úspech
Fantastický výkon! Bátovská Fialková trafila všetky terče a dosiahla úžasný úspech
Biatlon
Obrovské nešťastie: Mladý futbalista (†21) tragicky zahynul počas cesty zo zápasu
Obrovské nešťastie: Mladý futbalista (†21) tragicky zahynul počas cesty zo zápasu
Anglicko
Brazílska púť mu vôbec nevyšla: Ancelottiho odvolali už po piatich mesiacoch
Brazílska púť mu vôbec nevyšla: Ancelottiho odvolali už po piatich mesiacoch
Ostatné

Auto-moto

TEST: Kia EV3 – rozumný elektromobil ideálnych rozmerov
TEST: Kia EV3 – rozumný elektromobil ideálnych rozmerov
Klasické testy
Na sviatky chcú prísť domov všetci. Nielen ty
Na sviatky chcú prísť domov všetci. Nielen ty
Doprava
Dopravcovia v Bratislavskom kraji plánujú zmeny v cestovných poriadkoch
Dopravcovia v Bratislavskom kraji plánujú zmeny v cestovných poriadkoch
Doprava
Kia predstavila nové SUV: Iba benzínové motory a dokonca atmosférický dvojliter
Kia predstavila nové SUV: Iba benzínové motory a dokonca atmosférický dvojliter
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Plat viac ako 6000 eur? Tieto pracovné ponuky vám ukážu, kde sa dnes oplatí zabojovať o vysoký zárobok
Plat viac ako 6000 eur? Tieto pracovné ponuky vám ukážu, kde sa dnes oplatí zabojovať o vysoký zárobok
Zaujímavé pracovné ponuky
Toto sú najväčšie kariérne slabiny znamení zverokruhu: Poradíme vám, ako s nimi pracovať!
Toto sú najväčšie kariérne slabiny znamení zverokruhu: Poradíme vám, ako s nimi pracovať!
Motivácia a inšpirácia
Ako si nastaviť pracovné ciele na nový rok, aby ste konečne dosiahli výsledky
Ako si nastaviť pracovné ciele na nový rok, aby ste konečne dosiahli výsledky
Motivácia a produktivita
Ako si vybrať kariéru, ktorá vám bude sedieť? Položte si týchto 9 otázok
Ako si vybrať kariéru, ktorá vám bude sedieť? Položte si týchto 9 otázok
Hľadám prácu

Technológie

Tvoj mobil práve dostal nové funkcie: Microsoft zásadne posilnil prepojenie s Windowsom
Tvoj mobil práve dostal nové funkcie: Microsoft zásadne posilnil prepojenie s Windowsom
Android
WhatsApp práve dostal kvantum nových funkcií. Takto sa ti aplikácia zmení v najbližších dňoch a týždňoch
WhatsApp práve dostal kvantum nových funkcií. Takto sa ti aplikácia zmení v najbližších dňoch a týždňoch
Aplikácie a hry
Budúcnosť ako z Terminátora je bližšie, než si myslíš. Do roku 2027 chce táto firma poslať na bojiská 50-tisíc humanoidných robotov
Budúcnosť ako z Terminátora je bližšie, než si myslíš. Do roku 2027 chce táto firma poslať na bojiská 50-tisíc humanoidných robotov
Armádne technológie
Rusko si berie na mušku ďalší západný cieľ: Moskva tvrdí, že tento gigant narúša „národnú bezpečnosť“
Rusko si berie na mušku ďalší západný cieľ: Moskva tvrdí, že tento gigant narúša „národnú bezpečnosť“
Bezpečnosť

Bývanie

7 dizajnérskych trendov zo sociálnych sietí, ktoré môžu pokaziť dojem a zničiť nábytok. Na ktoré rady si treba dať pozor?
7 dizajnérskych trendov zo sociálnych sietí, ktoré môžu pokaziť dojem a zničiť nábytok. Na ktoré rady si treba dať pozor?
Tradičná storočná chalupa vyzerá navonok ako za starých čias. Interiér však poňali inak a zrejme vás prekvapí
Tradičná storočná chalupa vyzerá navonok ako za starých čias. Interiér však poňali inak a zrejme vás prekvapí
Vianočná ruža nie je všetko! Týchto 5 izbových rastlín vám skrášli interiér a kvitne práve na Vianoce
Vianočná ruža nie je všetko! Týchto 5 izbových rastlín vám skrášli interiér a kvitne práve na Vianoce
Podobá sa na susedov, no je iná ako ostatné. Nenápadnú chatu v Demänovskej doline postavili pre perfektný relax
Podobá sa na susedov, no je iná ako ostatné. Nenápadnú chatu v Demänovskej doline postavili pre perfektný relax

Pre kutilov

Prečo vám mrkva v pivnici plesnivie? Možno robíte jednu z najčastejších chýb
Prečo vám mrkva v pivnici plesnivie? Možno robíte jednu z najčastejších chýb
Záhrada
Vianočné dobroty ne/tradične – božská čokoládová edícia (2. časť)
Vianočné dobroty ne/tradične – božská čokoládová edícia (2. časť)
Recepty
Ako vyčistiť krbové sklo? Budete prekvapení – ide to aj s minimálnymi nákladmi!
Ako vyčistiť krbové sklo? Budete prekvapení – ide to aj s minimálnymi nákladmi!
Údržba a opravy
Ak na vás niečo lezie, pripravte si túto cesnačku! Vyženie všetky choroby
Ak na vás niečo lezie, pripravte si túto cesnačku! Vyženie všetky choroby
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tieto 3 znamenia zverokruhu majú v roku 2026 stretnúť budúceho manžela, tvrdí astrológ
Partnerské vzťahy
Tieto 3 znamenia zverokruhu majú v roku 2026 stretnúť budúceho manžela, tvrdí astrológ
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
EXKLUZÍVNE V USA zverejnili
Domáce
EXKLUZÍVNE V USA zverejnili ďalšie dokumenty z Epsteinovej kauzy! Miro Lajčák pózuje s pedofilom v jeho vile
Polícia mala čo robiť:
Zahraničné
Polícia mala čo robiť: Polonahý muž (52) vystrájal a hulákal na recepcii, napadnutie bola posledná kvapka!
Na webe sa objavili
Zahraničné
Beštie v ľudskej koži! Unikli tváre teroristov zo Sydney! Takto trávili otec zo synom posledné dni pred masakrom
Bašár Asad
Zahraničné
Nečakané odhalenie! Takto žije bývalý sýrsky diktátor Asad: V Moskve pracuje ako bežný smrteľník

Ďalšie zo Zoznamu