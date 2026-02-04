Krach diplomacie? Plánované rokovania USA s Iránom sa mali zrušiť

WASHINGTON/TEHERÁN - Spojené štáty v stredu odmietli požiadavku Iránu na zmenu miesta a formátu ich spoločných rokovaní naplánovaných na piatok. S odvolaním sa na dvoch amerických predstaviteľov to napísal portál Axios. Podľa diplomatických zdrojov spravodajského webu Ynet boli rozhovory úplne zrušené aj pre nezhody ohľadom tém. O zrušení schôdzky informoval tiež izraelský server N12 News.
Spor o miesto rokovaní
Iránske médiá predtým informovali, že rokovania sa uskutočnia v Ománe, avšak Washington ani Teherán to nepotvrdili. Irán podľa Axiosu požadoval, aby sa konali v Ománe, a nie v Turecku, a v bilaterálnom formáte, teda bez pôvodne dohodnutej účasti ďalších krajín na Blízkom východe ako pozorovateľov.
Americkí predstavitelia žiadosť o zmenu miesta stretnutia zvažovali, no napokon sa ju v stredu rozhodli odmietnuť, uviedol Axios. „Povedali sme im, že buď to, alebo nič, a oni odpovedali: 'Dobre, tak nič',“ citoval portál vysokopostaveného amerického úradníka. Zdroj doplnil, že ak sú Iránci ochotní vrátiť sa k pôvodnému plánu rokovaní, USA sú otvorené stretnúť sa tento alebo budúci týždeň.
Varovanie z Washingtonu
„Chceme rýchlo dosiahnuť skutočnú dohodu, inak sa bude uvažovať o iných možnostiach,“ dodal predstaviteľ USA s narážkou na opakované hrozby vojenským zásahom proti Iránu zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Schôdzka zrušená
Zdroje citované izraelským serverom N12 News tvrdia, že plánovaná schôdzka bola zrušená, lebo Irán ustúpil od pôvodných dohôd a odmietol pristúpiť na kompromis pri svojej požiadavke o zmenu miesta.
„Je veľká pravdepodobnosť, že rokovania sa tento týždeň vôbec neuskutočnia,“ uviedol podľa izraelského webu istý predstaviteľ USA. „Nie sme naivní, pokiaľ ide o Iráncov. Ak dôjde k skutočným rokovaniam, budeme ich viesť, ale nebudeme strácať čas,“ dodal.
Aj šéf americkej diplomacie Marco Rubio predtým v stredu vyhlásil, že USA sú pripravené rokovať s Iránom tento týždeň, no ich témou musí byť nielen jeho jadrový, ale aj raketový program, okrem iného.
„Aby rozhovory skutočne viedli k niečomu zmysluplnému, budú musieť zahŕňať určité veci - vrátane doletu ich balistických rakiet, ich sponzorovania teroristických organizácií v celom regióne, ich jadrového programu a zaobchádzania s ich vlastnými ľuďmi,“ uviedol podľa agentúry AFP Rubio.
Irán odmieta rakety
Vysokopostavený iránsky predstaviteľ následne podľa agentúry Reuters povedal, že Teherán bude rokovať len o svojich jadrových aktivitách, ale že téma raketového programu nie je na stole. Irán už v predchádzajúcich rokovaniach vylúčil diskusiu o raketách a zbrane, ktoré môžu zasiahnuť Izrael, označil za nástroj sebaobrany, na ktorý má každá krajina právo.