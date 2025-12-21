Metrologóvia varujú pred hustými hmlami až do utorkového poludnia

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images/Sydney James)
BRATISLAVA - Výstrahy pred hmlou platia aj naďalej pre celé územie Slovenska. Predbežne majú zostať v platnosti až do utorkového (23. 12.) poludnia. Na svojom webe o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
Meteorológovia upozornili, že dohľadnosť môže klesnúť na 50 až 200 metrov. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ varovali.
(Zdroj: shmu.sk)
(Zdroj: shmu.sk)