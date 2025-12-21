Hustá hmla naďalej nestupuje: Výstrahy stále platia pre celé územie Slovenska

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images/VeryBigAlex)
BRATISLAVA - Výstrahy pred hmlou platia na celom území Slovenska aj v nedeľu. Predbežne majú zostať v platnosti pre všetky okresy až do utorka (23. 12.). Na svojom webe o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
Dohľadnosť môže podľa meteorológov klesnúť na 50 až 200 metrov. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ uviedol ústav.
(Zdroj: shmu.sk)