Vodiči, dávajte pozor: Vo viacerých okresoch Slovenska sa ráno vyskytuje hmla

BRATISLAVA - Vo viacerých okresoch Slovenska sa vo štvrtok ráno vyskytuje hmla. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého stupňa. Informoval o tom na svojom webe.
Prvý stupeň výstrahy platí v celom Bratislavskom, Banskobystrickom, Nitrianskom a Trnavskom kraji. Tiež vo väčšine okresov Trenčianskeho kraja a v okrese Turčianske Teplice. Predbežne potrvá do 10.00 h. V týchto oblastiach sa môže tvoriť hmla s dohľadnosťou od 50 do 200 metrov. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ upozornili meteorológovia.
