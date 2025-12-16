Súdna rada zvolila kandidátku na podpredsedníčku Najvyššieho súdu

BRATISLAVA - Súdna rada SR zvolila na svojom utorkovom zasadnutí za kandidátku na podpredsedníčku Najvyššieho súdu (NS) SR Teréziu Mecelovú. Návrh na jej vymenovanie následne predloží prezidentovi SR.
Mecelovú navrhol za kandidátku na podpredsedníčku predseda NS František Mozner. Mecelová vo svojej prezentácii odôvodnila prijatie návrhu na kandidatúru tým, že sa stotožňuje s víziami Moznera, medzi ktoré patrí personálna stabilizácia NS, zabezpečenie dôstojného sídla súdu a modernizácia informačných technológií.
Predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová vyhlásila pôvodne voľbu na 16. septembra, avšak určila nový termín pre stiahnutie súhlasu s kandidatúrou pôvodne navrhnutým kandidátom. Voľbu vyhlásila aj pre uplynutie funkčného obdobia Andrey Moravčíkovej, ktoré sa jej skončilo 8. októbra.