Najvyšší súd podľa Matoviča nepovedal, že Dušan Kováčik je nevinný: Proces sa má začať odznova

Najvyšší súd SR podľa Igora Matoviča nepovedal, že bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik skutky nespáchal.
BRATISLAVA - Najvyšší súd (NS) SR podľa lídra opozičného Hnutia Slovensko Igora Matoviča nepovedal, že bývalý špeciálny prokurátor Dušan K. skutky nespáchal, rozhodol len o tom, že proces sa má začať odznova. Matovič to uviedol v reakcii na sobotné vyjadrenia premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a predstaviteľov strany Smer-SD k rozhodnutiu súdu.

„Oslavovali, že o tomto človeku Najvyšší súd povedal, že on je vlastne ľalia spravodlivosti, že je čistý a na ňom žiaden hriech nie je. Klamali aj v tejto veci. Najvyšší súd svojom rozhodnutí nikde nepovedal, že Dušan K. sa nedopustil zločinov, z ktorých je obžalovaný a z ktorých bol odsúdený. Povedal len, že ten proces sa má začať odznova,“ skonštatoval Matovič.

„Perverznosť“ premiérovho očisťovania bývalého špeciálneho prokurátora zároveň spočíva podľa neho v tom, že za dva roky pri moci legislatívne zviazali ruky súdom, prokurátorom aj vyšetrovateľom v kauzách, ktoré sa ich priamo týkajú. Hnutie v tejto súvislosti tiež vyvracia tvrdenia, že by vládna koalícia menila zákony demokraticky, podľa neho len chráni samú seba a vybavuje si beztrestnosť v minulých i súčasných kauzách. Poukázalo na nedávno presadený „prílepok“ k Trestnému zákonu, ktorý hnutie označilo za „legislatívny zločin“.

Na základe neho totiž súdy nebudú môcť podľa hnutia rozhodovať spravodlivo. Výpovede kajúcnikov a spolupracujúcich obvinených, ktoré nespochybnil ani Najvyšší súd, sa už totiž nebudú môcť použiť a súdy musia kľúčových svedkov a ich výpovede „vyhodiť do koša.“ Ak totiž niekto v minulosti klamal, jeho výpoveď nebude možné zohľadniť ani pri najťažších zločinoch.

Premiér v sobotu na tlačovej konferencii uviedol, že rozhodnutie NS SR v prípade Dušana K. je podľa neho kľúčové, prelomové a „atómová bomba“. Dušana K. označil za nevinného človeka. Rozhodnutie súdu považuje za dobrú správu pre právny štát.

Najvyšší súd SR rozhodol o dovolaní ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) v prípade obvineného bývalého šéfa Úradu špeciálnej prokuratúry Dušana K. Zrušil rozsudok Najvyššieho súdu z roku 2022, ako aj rozsudok Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) z roku 2021.

