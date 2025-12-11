Vážna hromadná nehoda paralyzovala dopravu na diaľnici: Polícia zverejnila VIDEO z dronu

OSTRAVA – Dramatická ranná nehoda na českej diaľnici D56 úplne zablokovala dopravu v smere do Ostravy. Z nákladného auta sa po prasknutí pneumatiky vysypalo drevo, do ktorého narazilo niekoľko vozidiel. Polícia nasadila na dokumentáciu miesta aj dron leteckej služby a prizvala súdnych znalcov. Päť ľudí utrpelo zranenia, jeden muž je v kritickom stave.
K hromadnej nehode došlo krátko po 05.00 hod. na 44. kilometri diaľnice D56 pri Paskove vo smere na Ostravu. Kolízia spôsobila úplnú uzávierku v oboch smeroch, keďže z nákladného vozidla sa na vozovku aj do protismeru vysypalo drevo. Krátko pred 09.00 sa podarilo obnoviť premávku v jednom pruhu smerom na Frýdek-Místek, no polícia upozornila, že pre prácu techniky môže byť potrebné opätovné uzavretie.
Podľa polície sa nehoda stala po tom, čo nákladnému autu prevážajúcemu drevo praskla pneumatika. Vozidlo následne narazilo do vedľa jazdiacej dodávky a do zvodidiel. Časť dreva sa vysypala aj do protismeru, kde do neho narazili tri autá, ďalšie dve havarovali sekundárne.
Miesto nehody dokumentovali frýdecko-místeckí kriminalisti. Polícia zároveň použila dron leteckej služby, ktorý zachytil detailné zábery z vrchu. K vyšetrovaniu boli prizvaní aj súdni znalci z odboru dopravy. Prípad polícia vedie ako ublíženie na zdraví z nedbalosti.
Najťažšie zranenia utrpel 60-ročný vodič, ktorého museli hasiči vyslobodzovať z vozidla. „Zdravotníci si ho prebrali za prebiehajúcej resuscitácie. Mal zástavu srdca, vážne poranenie hlavy, hrudníka a dolnej končatiny,“ uviedol hovorca záchrannej služby Lukáš Humpl. Muž bol následne v kritickom stave prevezený do Fakultnej nemocnice Ostrava.
Okrem toho utrpeli zranenia aj traja muži a jedna žena vo veku 23 až 50 rokov. Záchranári ich so stredne ťažkými až ľahšími poraneniami hrudníka, chrbtice a končatín transportovali do Nemocnice Frýdek-Místek a Mestskej nemocnice Ostrava.