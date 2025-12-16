Koalícia sa podľa Naďa rúca: Veď sú rozhádaní ako psi! Bodaj by už zajtra boli tie voľby

BRATISLAVA - Aj mimo parlamentu je horúco. O priazeň voličov sa uchádza hneď niekoľko strán, no len jedna z nich vo viacerých prieskumoch prekročila päť percent a atakuje dokonca šesť. Demokrati aktuálne finišujú so zberom podpisov na referendum o skrátení volebného obdobia, majú nového podpredsedu a pozornosť púta aj ich jediný poslanec v parlamente. V rozhovore s predsedom strany a exministrom obrany Jaroslavom Naďom sa dozviete ešte viac.
Ako sa pozeráte na nočné rokovanie parlamentu zo štvrtka 11. decembra? Išlo o mimoriadne napäté a vulgárne rokovanie, kedy sa rozhodlo o prelamovaní veta prezidenta pri rušení Úradu na ochranu oznamovateľov a tiež poslanci odsúhlasili ďalšiu novelu Trestného zákona.
- Ja si pamätám aj Mečiarovu noc dlhých nožov, ale vtedy išlo o rozbíjanie demokratických princípov, ale to, čo sme videli minulý týždeň, bola kombinácia protidemokratických krokov, ktoré smerujú proti spravodlivosti na Slovensku s vulgarizmami, bitkami, správaním nehodným Národnej rady. Jednoducho absolútna katastrofa a ja som sa o tom rozprával aj so svojím synom, ktorý bude mať osemnásť rokov a on sa ma spýtal, či je toto normálne. Už keď sa ma to spýtal priamo on, tak sa dá usúdiť, že toto rozhodne nie je vzor, ktorý by sme mali dávať našim deťom a ľuďom na Slovensku.
Ako čítate rýchlosť toho procesu, pričom najskôr išlo len o schvaľovanie takzvaného horalkového paragrafu a o pár minút sa už rozhodovalo o prelamovaní veta prezidenta.
- Som presvedčený, že to bolo dohodnuté. Absolútne. V priebehu jedného dňa to prezident v podstate zavetoval, aby to na tej istej schôdzi a ešte v ten istý týždeň, aby nemuseli ísť predstavitelia koalície v predvianočnom týždni do práce, tak to ešte rýchlo spláchli. Bolo to divadlo zo strany prezidenta a dokonca aj mnohými ľahko prečítané. Iba to ukazuje to, že prezident s občanmi Slovenskej republiky nehrá fér hru. Jednu vec im tvrdí a v zákulisí robí niečo úplne iné.
Kollár bojuje o hlasy mimo parlamentu: Stretnutie so Sulíkom nepopieram, socialisti to úplne pos*ali!
V momente, keď to veto prišlo, koaliční predsedovia Robert Fico a Andrej Danko deklarovali Petrovi Pellegrinimu svoju nepodporu v prípade, ak bude opäť kandidovať za prezidenta. Opozícia zas hovorí o ďalšom divadle.
- Pán prezident je vo funkcii rok a pol. Do prezidentských volieb teda zostáva ešte tri a pol roka. Verte mi, že za ten čas ešte 74-krát zmenia pozíciu k tomu, či ho budú alebo nebudú podporovať a na konci dňa ho budú podporovať, lebo nebudú mať nikoho iného a budú vďační za to, že ho vôbec podporiť môžu. Ja len dúfam, že opozícia príde so spoločným kandidátom, ktorý ho porazí.
Pomohla si koalícia niečím útokmi na prezidenta s tým, že ho už "nebudú podporovať"? Mala by koalícia ešte niekoho v zálohe, koho by v boji o prezidentský úrad mohli postaviť?
- Myslím si, že samotný Fico by veľmi túžil po tom, aby bol buď predsedom Ústavného súdu, alebo prezidentom, ale myslím si, že je dostatočne skúsený na to, aby prečítal realitu a že sa mu nesplní táto jeho predstava.
V rozhovore sa tiež dozviete:
- Čím si bývalý štátny tajomník enviro rezortu Michal Kiča vyslúžil post podpredsedu u Demokratov
- Ako hodnotí prácu jeho jediného poslanca v parlamente Ľubomíra Galka
- Ako napreduje referendová kampaň Demokratov a zber podpisov, pri ktorých nastali aj potýčky
- Koľko podpisov už vyzbierali
- Ako bude pokračovať Naďova kariéra po konci mandátu českej ministerky obrany Jany Černochovej, ktorej aktívne radil