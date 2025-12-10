Opozičník Hlina: Vychovali ma námestia a to, čo urobil študent Muro, mi je sympatické!

BRATISLAVA - Búrlivá atmosféra v pléne, kreatívne reakcie na kolegov z koalície a takmer každý deň nové video s tisíckami lajkov. Asi takto bežne vyzerá život opozičného poslanca Alojza Hlinu počas posledných mesiacov. Z Hlinu sa stal takzvaný opozičný influencer a aj organizátor mnohých pochodov po Slovensku. Neušla mu ani kriedová revolúcia a má názor aj na študenta Mura z Popradu.
Začneme voľnejšie. Vy ste sa v noci z nedele na pondelok 8. decembra nočnou jazdou o tretej ráno vracali z Chopku späť do Bratislavy. Čo bolo za tým?
- Toto mi "pripravil" podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar. My sme to totiž takto pôvodne nemali naplánované. V piatok som mal mať vystúpenie, to som mal ukončiť a keby som ho bol býval ukončil, tak nemusím o tretej ráno vstávať z Chopku. Vystúpenie som neukončil, pretože mi ho Tibor Gašpar prerušil. O dôvodoch sa môžeme rozprávať ... Nezvládol riadenie schôdze. Treba povedať, že to skutočne nezvládol, i keď on neustále nahadzuje ten pokojný face. Ale napriek tomu vidieť, že to v ňom vrie ako v hrnci.
Za posledné obdobie sme si všimli, že sa z poslanca pomaly meníte na istý typ influencera. Vaše videá denne zbierajú tisíce lajkov a pozretí. Kto vám poradil tento koncept a prišli ste naňho samovoľne?
- Ja som v tomto stará škola. Zažil som 89-ty rok, zažil som študentské roky, lepil som plagáty po stĺpoch. Ešte som miešal farbu na to, aby ten plagát dobre držal. Umenie plagátu na stĺpe bol v tom, že ste ho museli nalepiť čo najrýchlejšie tak, aby vás nikto nechytil. Častokrát aj to miešanie lepidla bolo istým "výrobným tajomstvom". Ja som zažil ešte takýto "analog".
Doba sa však prehupla. Povedali mi "rob videá", no tak robím videá. Ja keď niečo robím, tak to robím poriadne.
Spomínali ste rýchlosť pri lepení plagátu. Rozhoduje rýchlosť, respektíve dĺžka aj pri videách? Ostanú tam tí diváci aj keď býva dlhšie?
- Nie som od politiky toho, ako to robím, veľmi ochotný ustúpiť. Na konci dňa o tom rozhodnem ja. Bolo mi povedané, že ideálne je to robiť krátke. Mne sa však zdá, že tie veci sa už dnes strašne skracujú.
Niekedy to má byť do jeden a pol minúty, v niektorých prípadoch dokonca aj do 30 sekúnd ... potom sa to už nedá hodnotiť ani ako video. Na teror času nepristúpim. Podľa mňa ak chcete niečo politicky povedať a odkomunikovať, tak tie tri minúty musí niekto vydržať. Na nikoho sa nehnevám, ak nevydrží, ale ja proste si nemyslím, že sa viete vpratať do jeden a pol minúty.
Organizujete množstvo protestných pochodov. Videli sme vás už v Nitre, Banskej Bystrici, ale aj viackrát v hlavnom meste. Ako čítate reakcie a správanie vládnej koalície na tieto pochody?
Ja som veľký priateľ outdooru. Vždycky som bol a aj zostanem. Ja som si na námestiach odstál a urobil na nich množstvo akcií. Stále verím outdooru ako druhej nohe politickej práce. Viem, že niekedy sa príjemnejšie a pohodlnejšie sedí v koženom kresle, ale dovolím si tvrdiť, že politik, ktorý neodstál ulicu, neobsedí na koženom kresle. Môže ho tam niekto síce dosadiť, ale tak, ako ho tam dosadil, tak ho stadiaľ aj vyženie. Plnoformátový politik zvláda ulicu a pohyb v teréne a keď si na konci dňa sadne do toho kresla, tak je ťažšie ho z neho dostať.
