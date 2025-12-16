Výpadok siete v Spolkovom sneme pri Zelenskej návšteve nebol kyberútokom

BERLÍN - Rozsiahly pondelkový výpadok internetu v nemeckom Spolkovom sneme nebol dielom hackerov. S odvolaním sa na interný list zaslaný poslancom a správcom siete o tom dnes informovala agentúra DPA. Podľa listu išlo o preťaženie systému. Porucha nastala v deň, keď Spolkový snem navštívil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, čo vyvolalo špekulácie o kybernetickom útoku.
"Išlo o technický problém, takže teraz kybernetický útok ako príčinu môžeme vylúčiť," stojí v liste. Podľa neho internet vypadol kvôli preťaženiu medzi dvoma IT centrami parlamentnej správy. Ani Spolkový úrad pre bezpečnosť v informačnej technike (BSI) nezistil nič, čo by nasvedčovalo, že by bol pondelkový výpadok internetu dôsledkom hackerského útoku.
Rozsiahla porucha siete postihla Spolkový snem v deň, keď v ňom jeho predsedníčka Julia Klöcknerová prijala ukrajinského prezidenta Zelenského. Nemecké aj zahraničné médiá preto špekulovali, že môže ísť o ruský kybernetický útok. Z poslaneckých kancelárií nebolo možné posielať e-maily a napríklad ani tlačiť, poslanci a zamestnanci prišli aj o prístup na vnútornú sieť - intranet. Ešte večer sa podarilo pripojenie obnoviť.
DPA upozornila, že incident vyvolal spomienky na rok 2015, keď sa Spolkový snem stal obeťou hackerského útoku. Počítače v rade poslaneckých kancelárií nakazil vírus, obeťou sa stali aj prístroje v kancelárii vtedajšej predsedníčky vlády Angely Merkelovej. O päť rokov neskôr kancelárka povedala, že za útokom stálo Rusko.