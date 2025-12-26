Piatok26. december 2025, meniny má Štefan, zajtra Filoména

Vodiči, pozor! Dopravný chaos na D1 pri Turanoch: Polícia zverejnila VIDEO rozsiahlej kolóny

TURANY - Vodiči musia v piatok popoludní počítať so zdržaním na diaľnici D1 pri Turanoch v okrese Martin. V úseku na zjazde z D1 na cestu I/18 v smere na Ružomberok sa vytvorila z dôvodu zhustenej premávky rozsiahla kolóna. Informuje o tom žilinská krajská polícia na sociálnej sieti.

„Cesta je prejazdná, vozidlá sa plynulo radia,“ uviedla polícia s tým, že je na mieste a vzniknutú situáciu rieši. Polícia šoférov zároveň požiadala o trpezlivosť a ohľaduplnosť a vyzvala ich, aby nezabudli na záchranársku uličku.

