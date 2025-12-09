Zúfalá situácia s bývaním eskaluje: Pre mladých ide o nedosiahnuteľný sen, s Rumunmi sme na tom najhoršie v EÚ!

BRATISLAVA - Na Slovensku žije takmer tretina obyvateľov v preplnených domácnostiach. Podľa Eurostatu pripadá na jedného človeka len 1,1 izby, čo spolu s Rumunskom patrí k najhorším výsledkom v celej Európskej únii. Priemer EÚ pritom dosahuje 1,7 izby na obyvateľa.
So štatistikami ohľadom bývania vyrukoval zahraničný portál Eurostat. Tento stav sa najviac prejavuje v Bratislave, kde je kúpa vlastného bývania pre mladých ľudí po škole čoraz náročnejšia. Upozorňuje na to aj online investičná platforma Portu.
Problémom však nie sú iba vysoké ceny bytov. "Nové bývanie na Slovensku pribúda príliš pomaly a dopyt preto výrazne prevyšuje ponuku. Výsledkom sú rastúce ceny a pretrvávajúca nedostupnosť bývania," vysvetľuje analytik Portu Marek Malina.
Až tretina Slovákov v preplnených domácnostiach
Podľa Eurostatu až 29,9 percent Slovákov žije v preplnených domácnostiach. V porovnaní s inými európskymi krajinami je to takmer dvojnásobok priemeru EÚ (16,9 percent), v Česku 16,6 percent a v Rakúsku len 13,7 percent. Aj keď sa situácia postupne zlepšuje – v roku 2015 žilo v preplnených domácnostiach až 37,8 percent Slovákov – tempo zmeny je veľmi pomalé.
Problémom nie sú iba vysoké ceny bytov, ale aj ich malý počet a pomalá výstavba. Nové bývanie na Slovensku pribúda príliš pomaly už dlhodobo. Výsledkom je, že na jedného obyvateľa pripadá podľa štatistík Eurostatu iba 1,1 izby. To je spolu s Rumunskom najmenej v celej Európskej únii, ktorej priemer je 1,7 izby na obyvateľa.
Rýchlejšiemu zlepšeniu situácie bráni najmä pomalá výstavba. Podľa údajov Štatistického úradu SR sa tento rok dokončilo iba 11 015 nových bytov, čo je o 13,1 percenta menej ako dlhodobý priemer. Začalo sa stavať len 11 511 bytov, čo je o 22,1 percenta menej než obvykle. "Keďže nová výstavba nestíha dopytu, ceny nehnuteľností stále rastú," dodáva Malina.
Hypotéky sú pritom čoraz viac využívané ľuďmi s vyšším príjmom, hoci práve mladí ľudia by na ne najviac spoléhali. Najviac sa sťahuje do Bratislavského kraja, ktorý zaznamenal nárast obyvateľov o viac než 5 percent.
Pre mladých ľudí je výzvou aj nasporiť si potrebných 20 percent vlastných prostriedkov na získanie úveru. Podľa dát Portu až 38,15 percent klientov vo veku 18 až 26 rokov deklaruje, že ich majetok nedosahuje ani 4 000 eur. Necelej pätine mladých sa podarilo nahromadiť viac než 20 000 eur. Navyše 43,5 percent mladých má ročný príjem do 4 000 eur.
Mama hotel využíva vyše 57 percent Slovákov
"Nie je preto prekvapujúce, že mnohí mladí Slováci žijú s rodičmi alebo od nich dostávajú príspevok na bývanie," uzatvára Malina. V kategórii 25–34 rokov využíva tzv. "mama hotel" až 57,5 percent Slovákov, zatiaľ čo v Česku len 22,8 percent a priemer EÚ je 29,7 percent. Rýchlejšie osamostatnenie sa od rodičov je u nás stále problémom, horšie na tom sú len Chorváti.