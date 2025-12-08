Štátna energopomoc ako hotové FIASKO: Bittó Cigániková sa ministerke otvorene vysmiala, ďakujem za energošek!

BRATISLAVA - Štátna pomoc s cenami energii zo strany vlády je pre viacerých, ktorí žijú skromnejšie, vítaný krok. Nie je však dostatočne premyslený, ak sa k pomoci neadresne dostanú aj tí, ktorí majú život zabezpečený viac ako dostatočne. Výnimkami nie sú ani poslanci. Tí opoziční ministerku hospodárstva Denisu Sakovú (Hlas-SD) karhajú za neadresnosť. Šokujúci príklad uviedla aj Janka Bittó Cigániková z SaS.
archívne video
Pomoc je podľa Sakovej nastavená tak, aby na ňu malo nárok 90 percent domácností na Slovensku. Informovala o tom na stretnutí s novinármi k vládou schválenej energopomoci. To je práve bod, ktorý veľmi nekorešponduje so stále aktuálnymi a prebiehajúcimi konsolidačnými opatreniami, kde by mali priložiť ruku k "finančnému dielu" aj tí, ktorí toho majú na účte viac. Napriek tomu to vyzerá tak, že sa energopomoc paradoxne dotkne aj ich.
Pani Saková, pán Fico, ďakujem za darček
Opozičná poslankyňa za klub SaS Janka Bittó Cigániková sa na sociálnej sieti verejne a ironicky poďakovala vláde za energošek. "Pán Fico, pani Saková… ďakujem za tento vianočný darček," začala. Poslankyňa v pondelok 8. decembra totiž zistila, že podľa vládneho a “adresného” systému dostane energopomoc aj ona. "A nielen ja, ale aj mnoho iných poslancov v parlamente. Ďakujem aj dôchodcom, pracujúcim, nezamestnaným, či matkám samoživiteľkám, že sa nám v parlamente na túto pomoc skladajú," zotrvávala ešte v irónii poslankyňa.
Energopomoc poslanci podľa nej nepotrebujú
"Teraz vážne," prepla do serióznejšieho módu poslankyňa. "Naozaj aj slovenskí poslanci, ktorí zarábajú naozaj nad pomery, majú dostávať energopomoc? Fakt si nevieme zaplatiť tých pár eur navyše z vlastného vrecka? Jasné, že žiadnu energopomoc nepotrebujeme. Ale keďže táto vláda nevie nič iné, len zobrať občanom peniaze a potom kúsok z nich rozdať, tak dáva pomoc 90 percentám domácností," skritizovala vládnu politiku Bittó Cigániková.
Pomoc, ktorá ide takmer všetkým, podľa nej nie je pomocou a podľa nej sa aj "takto kupujú voliči najľahšie". "Nezabudnite - politik nemá jediné vlastné euro. Všetko čo rozdá, predtým zobral vám," uzavrela s tým, že ide o peniaze, ktoré sa skôr mohli premietnuť v nejakých reformách - zdravotníckych alebo školských.