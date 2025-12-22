Hypotekárny trh v roku 2025 ožil, no brzdil ho rast cien nehnuteľností

BRATISLAVA - Rok 2025 priniesol na hypotekárny trh postupné oživenie. Spolu s návratom kupujúcich sa opäť rozbehol aj refinančný biznis. Podľa spoločnosti FinGO.sk záujem o bývanie podporili nižšie sadzby, no zároveň ho brzdil rast cien nehnuteľností. V roku 2026 sa výraznejší pokles sadzieb zatiaľ neočakáva.
Riaditeľka pre úvery vo FinGO.sk Eva Šablová v komentári uviedla, že úrokové sadzby na hypotékach počas roka klesali len veľmi mierne. „Aktuálne sú nižšie o viac ako jedno percento oproti vrcholu zo začiatku roka 2024,“ podotkla. Znižovanie úrokových sadzieb sa premietlo do vyššej aktivity na hypotekárnom aj realitnom trhu. Počet nových hypoték sa vrátil na úrovne spred zvýšených úrokov a postupne rástla aj priemerná výška hypotéky.
„Zároveň sa opäť rozbehol refinančný biznis, ktorý bol pre domácnosti v posledných dvoch rokoch len málo zaujímavý. Ľudia sa snažia zlacnieť si svoje staršie hypotéky, ktoré sú po refixácii z rokov 2023 a 2024 úročené vyššími úrokovými sadzbami,“ pokračovala Šablová. Pridávajú sa tí, ktorí si brali nové úvery práve v tomto kritickom období. „Celkovo tak možno rok 2025 hodnotiť ako rastový, pričom najmä od leta bolo cítiť vyšší záujem o financovanie bývania,“ podotkla.
Pri medziročnom poklese úrokových sadzieb boli hypotéky pre ľudí o niečo výhodnejšie. Zároveň rástli ceny nehnuteľností, a tak záujemcovia často potrebovali vyššie úvery. Financovanie bývania ani pri nižších sadzbách však nie je dostupné pre všetkých. „V roku 2025 boli najpopulárnejšie trojročné a päťročné fixácie. Ľudia v súčasnosti preferujú najmä trojročné fixácie, ktoré sú vo všeobecnosti najlacnejšie. Odporúčanie dĺžky fixácie závisí od individuálnej situácie záujemcu,“ upozornila Šablová.
Záver roka sa nesie v očakávaní
Pre ekonomický vývoj v eurozóne nevidí v najbližšom roku priestor na výraznejšie znižovanie úrokových sadzieb. Ani prognózy makroekonomického vývoja na Slovensku nie sú priaznivé. Pokles životnej úrovne obyvateľstva pre dosahy konsolidácie a rastúce výdavky domácností obmedzia ich možnosti zadlžovať sa. Reálnejšie je ustálenie úrokov než ich výraznejší pokles.
„Za súčasnej ekonomickej a geopolitickej situácie úrokové sadzby už nemajú veľmi kam klesať. V najlepšom prípade budeme svedkami dorovnávania sadzieb na úroveň najlepších ponúk, keďže medzi najvýhodnejšími sadzbami a najdrahšími bankami je stále pomerne veľký rozptyl,“ podotkla Šablová. Výraznejší pokles pod tri percentá je málo pravdepodobný.
Záver roka sa nesie v očakávaní, či banky budú alebo nebudú podporovať ďalšiu dotáciu hypoték so zvýšenými splátkami. Štát k 30. novembru svoju podporu ukončil. „Banky, ktoré sa rozhodnú zapojiť, musia najneskôr do 1. mája 2026 začať poskytovať pomoc podľa nových pravidiel,“ dodala Šablová s tým, že banky situáciu analyzujú.