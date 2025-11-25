Utorok25. november 2025, meniny má Katarína, zajtra Kornel

Reakcia Finančnej správy na klamlivé informácie predstaviteľov strany Demokrati

Ilustračné foto
BRATISLAVA - Dôrazne odmietame tvrdenia prezentované na dnešnej tlačovej konferencii. Údajný dokument s názvom „Predmet úloha prezidenta FS“ je podľa interných preverení zmanipulovaný a nenachádza sa v žiadnej oficiálnej evidencii Finančnej správy. Takýto údajný pokyn nebol nikdy vydaný ani ústne, ani písomne zo strany prezidenta Finančnej správy, a jeho šírenie vykazuje znaky účelovej manipulácie, ktorá pripomína spravodajskú hru s cieľom diskreditovať inštitúciu a jej vedenie.

Doterajším interným šetrením na základe medializovaných informácií bolo zistené, že k manipulácii úradných dokumentov a účelovému zneužitiu zamestnancov došlo zo strany bývalého nadriadeného zamestnanca KÚFS. Tento zamestnanec je od začiatku septembra postavený mimo službu z dôvodu podozrenia z krytia trestnej činnosti ako aj vynášania informácií a zastupuje ho advokát Ľudovíta Makoá. Veríme, že predstavitelia opozičných strán sú o tomto prepojení informovaní. Finančná správa uskutočnila niekoľko personálnych zmien v KÚFS a to práve z dôvodu podozrivých prepojení a podozrení z krytia trestnej činnosti počas obdobia 2020-2023.

Zároveň zdôrazňujeme, že preverovanie subjektov zo strany Kriminálneho úradu finančnej správy prebieha výlučne na základe zákonných dôvodov, nikdy nie na základe politických pokynov či vplyvov. Informácie z týchto konaní sú poskytované len oprávneným orgánom. Je preto úplne vylúčené, aby akákoľvek tretia osoba, ktorá nie je zákonným prijímateľom, disponovala internými údajmi, ktoré sú predmetom daňového preverovania.

Finančná správa SR má prístup len k dokumentom, ktoré vymedzuje zákon. V súvislosti s klamstvami a nepodložnými informáciami podnikáme právne kroky.

