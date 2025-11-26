Veľká akcia pod krycím názvom METROPOLITAN: Finančná správa prezradila detaily! Našli 14 ton nelegálneho tabaku

BRATISLAVA - Príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy odhalili v Senci rozsiahlu nelegálnu výrobu cigariet. V roku 2025 je to viac ako 50 miliónov eur.
Príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy úspešne vykonali realizáciu prípadu vedeného pod krycím názvom METROPOLITAN. Zaistených bolo viac ako 14 ton tabakovej suroviny, kompletné výrobné zariadenia a komponenty na balenie cigariet bez platnej kontrolnej známky. Odhadovaná škoda na spotrebnej dani presahuje 2 milióny eur. Zásah prebiehal vo výrobných priestoroch v meste Senec, kde bola odhalená nelegálna výroba cigariet.
Výsledky zásahu:
- Zaistené komponenty na výrobu spotrebiteľských balení cigariet bez platnej kontrolnej známky
- Zariadenie na spracovanie tabakovej suroviny
- Tabaková surovina s hmotnosťou viac ako 14 ton
- Výrobné priestory vybavené 18 posteľami pre pracovníkov a hygienickým zariadením
- Celý objekt zabezpečený kamerovým systémom s detekciou pohybu
- Na spotrebnej dani z tabakových výrobkov vznikla škoda vo výške minimálne 2 000 000 €.
„Realizácia prípadu METROPOLITAN je dôkazom, že finančná správa aktívne bojuje proti nelegálnej výrobe a distribúcii tabakových výrobkov. Takéto aktivity spôsobujú štátu obrovské daňové úniky a zároveň ohrozujú zdravie spotrebiteľov,“ uviedla finančná správa.