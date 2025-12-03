V kauze Mýtnik po roku pokračuje proces: Špecializovaný trestný súd ukončil dokazovanie a začal záverečné reči

BANSKÁ BYSTRICA - Na banskobystrickom pracovisku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v stredu po približne roku pokračuje hlavné pojednávanie v kauze Mýtnik, ktorá súvisí s predraženými IT tendrami na finančnej správe (FS). Proces zbrzdilo rozhodovanie Najvyššieho súdu (NS) SR o námietke obžalovaných proti senátu ŠTS, ktorému NS nevyhovel. Popoludní senát ŠTS ukončil dokazovanie a pristúpil k čítaniu záverečných rečí, proces sa tak blíži k záveru.
V rámci kauzy Mýtnik sa na ŠTS naposledy pojednávalo vlani v decembri, následne boli pre rozhodovanie NS SR zrušené termíny pojednávaní v úvode tohto roka, na jar i na jeseň. V úvode stredajšieho hlavného pojednávania obhajoba predniesla ďalšiu námietku zaujatosti, tentoraz voči predsedovi senátu ŠTS Jánovi Hrubalovi. Trojčlenný senát súdu po krátkej porade námietke nevyhovel.
Obžalovaní mali ďalej možnosť vyjadriť k už vykonaným dôkazom či výpovediam svedkov, ku ktorým sa doposiaľ nevyjadrili. Ďalej v rámci pojednávania pokračovalo oboznamovanie sa s ďalšími listinnými dôkazmi. Obhajoba v rannom vyhlásení pre médiá i v pojednávacej miestnosti opätovne spochybňovala podanú obžalobu, a to najmä v súvislosti s výškou údajne spôsobenej škody a jedným zo svedkov v kauze podnikateľom Michalom S. Po poludňajšej prestávke senát ŠTS vyhlásil dokazovanie v rámci procesu za ukončené a pristúpil k záverečným rečiam. Ako prvý dostal slovo prokurátor, ktorý avizoval, že jeho prednes bude trvať približne dve a pol hodiny.
Šesť obžalovaných, všetci vinu odmietajú
Proces v kauze Mýtnik, ktorá sa týka podozrení z predražených IT tendrov na finančnej správe (FS) v rokoch 2013 až 2018, sa na ŠTS začal v októbri v roku 2022. Obžalobe z porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, legalizácie výnosu z trestnej činnosti a zo zločinu prijímania úplatku čelia podnikateľ Jozef B., jeho syn Jozef B. mladší, bývalý štátny tajomník ministerstva financií Radko K., advokát Martin B., bývalý predstaviteľ FS Milan G. a podnikateľ Miroslav S. Obžalovaní vinu odmietajú.
V súvislosti s kauzou Mýtnik bol na samostatné konanie vylúčený podnikateľ Michal S., ktorého firma Allexis mala podľa obžaloby profitovať z predražených IT tendrov na finančnej správe. ŠTS Michala S. v októbri odsúdil za pokračovací zločin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe a porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku na peňažný trest 500-tisíc eur, rozsudok nie je právoplatný. Právoplatne odsúdený v kauze Mýtnik bol v januári bývalý prezident finančnej správy František I., ktorého ŠTS uznal za vinného trestným rozkazom, no trest mu neuložil.