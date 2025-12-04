Vodiči, dávajte si pozor: Na celom Slovensku sa môže tvoriť hmla

BRATISLAVA - Na celom území Slovenska sa môže vo štvrtok ráno tvoriť hmla. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na webe.
S hmlou s dohľadnosťou 50 až 200 metrov treba počítať predbežne do 10.00 h. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ upozornil SHMÚ.
(Zdroj: shmu.sk)
Na cestách v lokalitách Trstená, Čertovica a Rajec znižuje dohľadnosť hmla
Na cestách v lokalitách Trstená, Čertovica a Rajec znižuje dohľadnosť do sto metrov hmla. Na ceste I/14 - Horský priechod (HP) Šturec od šiesteho do 13. kilometra padajú na vozovku skaly. Slovenská správa ciest (SSC) na to upozornila na svojom webe zjazdnost.sk. Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty i cesty prvej, druhej a tretej triedy na území SR sú zjazdné. Povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, miestami suchý. V hornatých oblastiach je ojedinele pokrytý vrstvou kašovitého alebo utlačeného snehu. Miestami zľadovatený sneh je na cestách tretej triedy v obvode Trstená.