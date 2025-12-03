Na celom Slovensku možno v doobedňajších hodinách očakávať hmlu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Na celom Slovensku sa môže v stredu v doobedňajších hodinách vyskytnúť hmla. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu prvého stupňa pre všetky okresy, ktorá platí do 10.00 h. Upozornil na to na svojom webe.
Varovanie pred poľadovicou
Meteorológovia varujú aj pred poľadovicou, ktorá sa môže takisto vyskytnúť doobeda vo viacerých častiach Slovenska. Výstraha prvého stupňa platí do 10.00 h pre celý Žilinský kraj a pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Považská Bystrica, Púchov, Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Levoča, Poprad a Stará Ľubovňa.
