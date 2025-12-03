Ľudí šokoval pohľad na Slovnaft: Zábery obleteli sociálne siete a vyvolali debaty! Rafinéria opísala, čo sa dialo

BRATISLAVY – Hotový mordor. Bratislavčanom ale aj obyvateľom priľahlých dedín sa tento týždeň pri pohľade na rafinériu Slovnaft naskytol nevídaný pohľad, za ktorý by sa nemuseli hanbiť ani tvorcovia efektov na filmových plátnach. Obloha nad Slovnaftom mala žlto-oranžové odtiene a z komínov šľahali plamene. Netrvalo dlho a verejnosť sa začala pýtať, čo sa to deje.
Na sociálnych sieťach sa začali šíriť zábery bratislavskej rafinérky. Ľudia sa chceli o úkaz podeliť a zároveň si kládli otázku, čo sa za jej múrmi deje. Ako ale vysvetlila spoločnosť, nejde o nič nezvyčajné a všetko má svoje vysvetlenie. „Zábery, ktoré sa objavili na sociálnych sieťach, zachytávajú jav súvisiaci s plánovanými a riadenými technologickými činnosťami v rafinérii, konkrétne s odstavením jednej z výrobných jednotiek,“ vysvetlil Slovnaft. Počas takýchto odstávok môže krátkodobo dôjsť k intenzívnemu horeniu na poľných horákoch. „Intenzita žiary, ktorú spomínate, býva ovplyvnená aktuálnym počasím, a preto napríklad v prípade hmly sa môže javiť ako výraznejšia,“ uviedla spoločnosť.
Zdôraznili, že ide o štandardný, bezpečný a plne kontrolovaný proces, ktorý nepredstavuje žiadne ohrozenie pre obyvateľov. „Horenie na poľných horákoch je súčasťou technologických a bezpečnostných postupov rafinérie a jeho cieľom je zabezpečiť bezpečnú prevádzku počas modernizácie vybraného zariadenia,“ uviedli.
Poukázali tiež na to, že o všetkých plánovaných aktivitách, ich trvaní a možných sprievodných javoch informujú prostredníctvom mobilnej aplikácie Sused Slovnaft. „Súčasťou aplikácie je kalendár plánovaných činností, prehľad sprievodných javov a dáta z monitorovacích staníc v okolí rafinérie. Cez aplikáciu nás môže verejnosť zároveň kontaktovať a priamo sa informovať o činnosti rafinérie,“ dodali.