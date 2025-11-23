Nedeľa23. november 2025, meniny má Klement, zajtra Emília

Rázna zmena predpovede počasia na zimu: Experti vravia, že je to neobvyklé! Radovať sa budú hlavne títo ľudia

LONDÝN - Najčerstvejšie sezónne modely prevrátili doterajšie očakávania: december môže doraziť s rýchlym nástupom mrazov, arktickým vzduchom a snehom tam, kde sa v posledných rokoch objavoval len zriedka.

Nečakaný obrat v zimnom výhľade

Atmosférické modely pre Európu zaznamenali zmenu, ktorá prišla rýchlejšie, než meteorológovia predpokladali. Namiesto mierneho rozbehu zimy sa čoraz jasnejšie rysuje decembrové ochladenie, ktoré môže zasiahnuť od prvých dní nového mesiaca. Podľa analýzy Severe Weather Europe sa nad severnou pologuľou stretli dva javy, ktoré len zriedka nastupujú v rovnakom čase – včasná fáza La Niñe a mimoriadne skoré náhle stratosférické oteplenie (SSW).

Polárny vír sa rozpadá príliš skoro

Odborníci citovaní portálom zdôrazňujú, že tak výrazný zásah do polárneho víru uprostred novembra patrí medzi výnimočné udalosti. Narušený vír prestáva držať studený vzduch v arktických oblastiach, čo uvoľňuje cestu chladným masám smerom na juh. Výsledkom je vyššia pravdepodobnosť mrazov a zimných epizód v regiónoch, ktoré v posledných rokoch zažívali skôr váhavý úvod sezóny.

Tlaková výš nad severom mení prúdenie

Mapy pre december ukazujú výrazné zosilnenie tlakovej výše nad Škandináviou a severom kontinentu. Takéto rozloženie atmosféry podporuje prúdenie studeného vzduchu z Ruska a Pobaltia až do strednej Európy. Pre krajiny ako Česko, Rakúsko či Slovensko to podľa najnovších výpočtov znamená skoré mrazy a častejšie sneženie už na začiatku mesiaca.

Stredná Európa prechádza do „chladnej zóny“

Dlhodobé výpočty zároveň posúvajú strednú Európu do tzv. neutrálnej až chladnej zóny – oblasti, kde sa teploty držia pri priemere alebo klesajú pod ne. Analýza Severe Weather Europe upozorňuje, že aktuálne modelové dáta ukazujú dostatok studeného vzduchu pripraveného preniknúť do nášho regiónu, čo je zásadná zmena oproti priaznivým predpokladom z úvodu jesene.

Január môže pokračovať v rovnakom trende

K výraznejšiemu otepleniu by podľa doterajších výhľadov mohlo dôjsť až v druhej polovici zimy. Prvá časť januára však zatiaľ vyzerá podobne ako december – striedanie blokujúcich tlakových výší na severe a opakované vpády chladného vzduchu smerom k strednej Európe. Februárové prognózy sú zatiaľ miernejšie, no odborníci upozorňujú, že modely na taký dlhý horizont sú len orientačné.

La Niña môže pomôcť aj lyžiarom

Server On The Snow pripomína, že La Niña zvyčajne podporuje chladnejšie počasie najmä na severe Európy – v Nórsku, Švédsku, pobaltských krajinách či na východnom pobreží Británie. Tento rok však môžu byť jej účinky citeľné aj vnútri kontinentu. To znamená, že lyžiarske strediská v Česku, Rakúsku a na Slovensku môžu počítať s lepším štartom sezóny, a to aj v nižších polohách, kde sa minulú zimu udržal sneh len krátko.

Najchladnejší december za posledné roky?

Hoci pôvodné vyhliadky hovorili o miernom nástupe zimy, najnovšie modely otočili celý obraz. Strednú Európu môže zasiahnuť jeden z najchladnejších decembrov za posledné roky – a podľa dostupných dát je šanca na sneh v nížinách najvyššia za uplynulé sezóny.

