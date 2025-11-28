Šokujúci prepad teplôt! Slovensko zažilo najchladnejšiu noc: V TEJTO obci padlo -15 °C stupňov Celzia

BRATISLAVA - V noci zo štvrtka (27. 11.) na piatok vznikli dobré podmienky na výraznejší pokles teploty vzduchu. Na snehovej pokrývke sa vzduch miestami ochladil na menej ako -10 stupňov Celzia. Najviac takýchto lokalít bolo na Orave, pričom v obci Novoť klesla teplota na takmer -15 stupňov Celzia. Ide o najnižšiu teplotu tohtoročnej zimnej sezóny. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.
„Oveľa teplejšie bolo na Zemplíne, kde počas celej noci fúkal vietor a teplota sa tam väčšinou udržala nad nulou,“ konštatuje SHMÚ. Počas dňa sa podľa meteorológov naskytol pohľad na územie Slovenska takmer bez oblačnosti. Vo štvrtok bola síce ešte najmä na severe a krajnom západe nízka oblačnosť, v piatok jej už bolo minimum, a to najmä na severovýchode a na Liptove či v oblasti Žiliny.
Sneh sa podľa meteorológov nachádza odhadom na zhruba 40 percentách plochy Slovenska, zväčša v horských oblastiach, v polohách nad približne 500 m n. m. Veľmi dobre viditeľný bol aj sneh vo vysokých polohách nad približne 1500 m n. m., teda v Tatrách, Nízkych Tatrách či vo Veľkej a v Malej Fatre. „V ďalších dňoch veľa zrážok, a už vôbec nie snehu, nebude. Pribudne oblačnosť a nočné mrazy sa zmiernia,“ podotýka SHMÚ.