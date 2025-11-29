Sobota29. november 2025, meniny má Vratko, zajtra Andrej, Ondrej, Andreas

Hľadali ju rodičia, polícia aj pátracie tímy! Barbaru (14) našli po týždni v inom meste: Odišla s 30-ročným mužom

Ilustračný obrázok
(Zdroj: TASR, Polícia SR)
© Zoznam/red © Zoznam/red
TASR

BRATISLAVA - Hľadali ju niekoľko dní, nakoniec bola v inom meste a v spoločnosti dospelého, dvakrát staršieho muža. Polícia po takmer týždňovom pátraní našla v Bratislave nezvestnú 14-ročnú Barbaru z Krásnohorského Podhradia v Rožňavskom okrese. Zistili, že ju do Bratislavy odviezla iná osoba na motorovom vozidle. Vyšetrovateľ v Rožňave začal trestné stíhanie pre zločin únosu.

„Dielčou mravenčou prácou pátračov a operatívcov pri analyzovaní získaných poznatkov v spolupráci s odborom počítačovej kriminality Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru bolo zistené, že nezvestnú osobu z Rožňavy odviezla na svojom motorovom vozidle iná osoba do Bratislavy,“ uviedla Ivanová.

 
 

Rožňavskí policajti následne požiadali o súčinnosť bratislavských kolegov. „Tým sa podarilo vypátrať nielen vozidlo, ale aj dvojicu osôb, z ktorej jedna bola nezvestná maloletá Barbara. Keď však zbadala príslušníkov Policajného zboru, dala sa na útek,“ spresnila hovorkyňa a uviedla, že 30-ročného muža zadržali a eskortovali na políciu.

Polícia následne zadržala aj samotnú Barbaru. „Hoci si myslela, že nadiktovaním nepravdivých informácií o svojej totožnosti policajtov zmätie, bola na omyle. Po jej hodnovernom stotožnení boli o jej nájdení informovaní zákonní zástupcovia, ktorí si ju po vykonaní potrebných procesných úkonov prevzali,“ dodala Ivanová.

Podľa hovorkyne po dievčati pátrali rodičia, dobrovoľníci, pátracie tímy a kriminalisti. Ráno odišla do školy, príchod elektronicky zaznamenala, no zo školy odišla s odôvodnením návštevy lekára. Keďže sa popoludní nevrátila domov, rodičia to nahlásili polícii.

Vyšetrovateľ v Rožňave začal trestné stíhanie vo veci zločinu únosu. „Maloletá Barbara bez vedomia a súhlasu zákonných zástupcov, po predchádzajúcej dohode s 30-ročným mužom, svojvoľne odišla z vyučovania, nastúpila do motorového vozidla a odišla,“ uviedla polícia. Obvinenie zatiaľ vznesené nebolo, muž bol po vykonaní potrebných procesných úkonov opatrením prokurátora prepustený. Či maloletá osoba skutočne do vozidla nastúpila dobrovoľne, ukáže podľa Ivanovej ďalšie vyšetrovanie.

Viac o téme: PátraniePolícia
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Muzikál Rómeo a Júlia vzbudil OŠIAĽ: Bravúrne výkony a aha, kto všetko prišiel podporiť Thiu Vittek
Muzikál Rómeo a Júlia vzbudil OŠIAĽ: Bravúrne výkony a aha, kto všetko prišiel podporiť Thiu Vittek
Prominenti
Jožo Ráz prezradil výšku svojho dôchodku: Padali presné sumy! Z tohto že nedokáže vyžiť?!
Jožo Ráz prezradil výšku svojho dôchodku: Padali presné sumy! Z tohto že nedokáže vyžiť?!
Prominenti
Na Menorke uvidíte tajomné talajoty, vznikli už v praveku
Na Menorke uvidíte tajomné talajoty, vznikli už v praveku
Cestovanie

Domáce správy

FOTO Ťažký úraz na uzavretej
Na uzavretej zjazdovke v Nízkych Tatrách sa ťažko zranil 48-ročný muž
Domáce
Hľadali ju rodičia, polícia
Hľadali ju rodičia, polícia aj pátracie tímy! Barbaru (14) našli po týždni v inom meste: Odišla s 30-ročným mužom
Domáce
Predseda strany Maďarská aliancia
Maďarská aliancia pripravila návrh zákona k Benešovým dekrétom, chce diskusiu
Domáce
Sládkovičovo má mať v roku 2026 vyrovnaný rozpočet: Poskytne aj viaceré dotácie
Sládkovičovo má mať v roku 2026 vyrovnaný rozpočet: Poskytne aj viaceré dotácie
Galanta

Zahraničné

Na obrázku je stroj
Obrovská rana pre Rusko: Ukrajinci zničili jedno z najvzácnejších lietadiel! Testovalo laserové zbrane
Zahraničné
Líderka strany Alternatíva pre
AfD má novú mládežnícku organizáciu: Jej založenie sprevádzali protesty
Zahraničné
Ilustračné foto
Počet obetí vojny v Pásme Gazy presiahol 70-tisíc: Mŕtvych pribúda napriek prímeriu
Zahraničné
Ilustračné foto
Trump vyhlásil vzdušný priestor nad Venezuelou za úplne uzavretý
Zahraničné

Prominenti

Jožo Ráž na uvedení
Jožo Ráz prezradil výšku svojho dôchodku: Padali presné sumy! Z tohto že nedokáže vyžiť?!
Domáci prominenti
Premiéra muzikálu Rómeo a
Muzikál Rómeo a Júlia vzbudil OŠIAĽ: Bravúrne výkony a aha, kto všetko prišiel podporiť Thiu Vittek
Domáci prominenti
Útok na legendu! Herečka
Útok na legendu! Herečka Vášáryová pod paľbou vulgarizmov: Ty pi*a hnusná stará, ťahaj na cintorín
Domáci prominenti
FOTO VNÚTRI! Lily-Rose Depp
Krásnu herečku na AKTUÁLNYCH ZÁBEROCH nespoznáte: Je z nej úplne INÁ ŽENA!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Cukrovka prichádza potichu: 6
Cukrovka prichádza potichu: 6 príznakov, ktoré neignorujte
vysetrenie.sk
Nočný SÚBOJ v jaskyni!
Nočný SÚBOJ v jaskyni! Potkan ULOVIL netopiera počas letu: VIDEO priamo z desivej nočnej scény
Zaujímavosti
Samantha Ramsdellová opäť šokuje
Žena s neuveriteľným ústnym otvorom opäť šokuje: Zhltla celý koláč bez zaváhania! VIDEO Sledujte, ako TO zvládla
Zaujímavosti
Tajomný šperk aristokracie: Pomander
Tajomný šperk aristokracie: Pomander ukrýval afrodiziakum aj ochranu pred chorobami
dromedar.sk

Dobré správy

Vyskúšajte farbu na vlasy
FOTO Počuli ste už o tejto farbe na vlasy? Vyskúšali sme ju a veľmi milo nás prekvapila
feminity.sk
FOTO Metropolis je najlepší prémiový
Najkvalitnejšie bývanie tohto roka? Je to jasné, poďte sa s nami pozrieť dovnútra!
Domáce
Zapojte sa do adventného
Začína sa adventný kalendár: V prvý týždeň na vás čaká sviatočné prekvapenie od dm!
Domáce
Zdroj: Park Inn by
Toto sú víkendy, ktoré ženy milujú: Hotel neďaleko slovenských hraníc vás úplne očarí
feminity.sk

Ekonomika

Zabudnite na zlato: Dopyt po kľúčovom kove exploduje vďaka technológii, ktorú vidíte každý deň!
Zabudnite na zlato: Dopyt po kľúčovom kove exploduje vďaka technológii, ktorú vidíte každý deň!
22 stavieb, ktoré definujú Slovensko: Uhádnete naše mestá podľa jedinej fotografie? Otestujte sa! (kvíz)
22 stavieb, ktoré definujú Slovensko: Uhádnete naše mestá podľa jedinej fotografie? Otestujte sa! (kvíz)
Veľká reforma dôležitých príspevkov: Ministri odsúhlasili rýchly štart zmien!
Veľká reforma dôležitých príspevkov: Ministri odsúhlasili rýchly štart zmien!
Vodiči pozor: Diaľnica pri Bratislave bude uzatvorená, kedy a kadiaľ pôjdete cez obchádzku? (foto)
Vodiči pozor: Diaľnica pri Bratislave bude uzatvorená, kedy a kadiaľ pôjdete cez obchádzku? (foto)

Varenie a recepty

18 najnovších a najlepších receptov na vianočné pečivo s príchuťou rumu.
18 najnovších a najlepších receptov na vianočné pečivo s príchuťou rumu.
Najšťavnatejšie kuracie prsia z jednej panvice. Zamatová omáčka tak jemná, že ju budeš jesť lyžicou.
Najšťavnatejšie kuracie prsia z jednej panvice. Zamatová omáčka tak jemná, že ju budeš jesť lyžicou.
Ako tvarovať vanilkové rožky? Objavte 3 overené a rýchle postupy
Ako tvarovať vanilkové rožky? Objavte 3 overené a rýchle postupy
Rady a tipy
Domáci vaječný koňak: Najväčšia chyba, kvôli ktorej zhorkne!
Domáci vaječný koňak: Najväčšia chyba, kvôli ktorej zhorkne!
Výber receptov

Šport

Neskutočná medailová žatva Slovenska na MS: Skloniť sa musela ešte aj svetová jednotka
Neskutočná medailová žatva Slovenska na MS: Skloniť sa musela ešte aj svetová jednotka
Box
Shiffrinová na domácom svahu: Online prenos z 1. kola obrovského slalomu žien v Copper Mountain
Shiffrinová na domácom svahu: Online prenos z 1. kola obrovského slalomu žien v Copper Mountain
Lyžovanie
Skvelý štart olympijskej sezóny! Slovenky zdolali aj veľmoci, základom úspechu výborná streľba
Skvelý štart olympijskej sezóny! Slovenky zdolali aj veľmoci, základom úspechu výborná streľba
Biatlon
Napätý zápas rozhodli maličkosti: Bilí andelé urvali víťazstvo nad Komárnom v samotnom závere
Napätý zápas rozhodli maličkosti: Bilí andelé urvali víťazstvo nad Komárnom v samotnom závere
Niké liga

Auto-moto

ZSSK v úseku Kúty - Skalica nasadila namiesto vlakov autobusy
ZSSK v úseku Kúty - Skalica nasadila namiesto vlakov autobusy
Doprava
BYD predviedol v Bratislave nabíjanie s výkonom 1000 kW. 1 MW sieť nepoloží
BYD predviedol v Bratislave nabíjanie s výkonom 1000 kW. 1 MW sieť nepoloží
Technika
Aj takto si chce Škoda udržať zákazníkov. S dielami hrá inú ligu
Aj takto si chce Škoda udržať zákazníkov. S dielami hrá inú ligu
Zaujímavosti
Riaditeľ ŽSR sa má stať ministrom dopravy v Česku
Riaditeľ ŽSR sa má stať ministrom dopravy v Česku
Doprava

Kariéra a motivácia

Šokujúca pravda o vianočných brigádach. Toto by mal vedieť každý, kto chce pred sviatkami rýchlo zarobiť
Šokujúca pravda o vianočných brigádach. Toto by mal vedieť každý, kto chce pred sviatkami rýchlo zarobiť
Rady, tipy a triky
Veľký decembrový horoskop na 2025: Jeden mesiac, ktorý môže zmeniť viac, než čakáte
Veľký decembrový horoskop na 2025: Jeden mesiac, ktorý môže zmeniť viac, než čakáte
O práci s humorom
Ako zvládnuť situáciu, keď sa váš kamarát stane vašim nadriadeným v práci
Ako zvládnuť situáciu, keď sa váš kamarát stane vašim nadriadeným v práci
Vzťahy na pracovisku
Naučte sa správne regulovať svoju pracovnú záťaž a nastaviť si priority
Naučte sa správne regulovať svoju pracovnú záťaž a nastaviť si priority
Kariérny rast

Technológie

Liek na cukrovku, ktorý používame už viac ako 60 rokov, má skryté vlastnosti, hovoria lekári: Konečne už vieme, ako naozaj funguje
Liek na cukrovku, ktorý používame už viac ako 60 rokov, má skryté vlastnosti, hovoria lekári: Konečne už vieme, ako naozaj funguje
Veda a výskum
Veľký krok pre Ukrajinu: Ministerstvo obrany sa dohodlo so Spojeným kráľovstvom na výrobe smrtiacich Octopus interceptor dronov
Veľký krok pre Ukrajinu: Ministerstvo obrany sa dohodlo so Spojeným kráľovstvom na výrobe smrtiacich Octopus interceptor dronov
Armádne technológie
Tokamak Energy hlási prelom. Magnety pre fúziu prvýkrát fungujú v konfigurácii blízkej reálnej elektrárni
Tokamak Energy hlási prelom. Magnety pre fúziu prvýkrát fungujú v konfigurácii blízkej reálnej elektrárni
Technológie
EÚ chce zmeniť tvoje práva na internete. Nový návrh môže pochovať to, čo chránilo tvoje súkromie roky
EÚ chce zmeniť tvoje práva na internete. Nový návrh môže pochovať to, čo chránilo tvoje súkromie roky
Bezpečnosť

Bývanie

Plyn je klasika, no indukcia je efektívnejšia, radí odborník. Jeho tipy pomôžu pri prehrievaní aj zlom riade
Plyn je klasika, no indukcia je efektívnejšia, radí odborník. Jeho tipy pomôžu pri prehrievaní aj zlom riade
Tmavý a zastaraný ranč zmenili na nepoznanie. Vnútro je jednoduché, ale perfektne sa hodí na moderný život
Tmavý a zastaraný ranč zmenili na nepoznanie. Vnútro je jednoduché, ale perfektne sa hodí na moderný život
Oberú vás o súkromie aj domáce pohodlie. 9 dispozičných chýb, ktoré podľa dizajnérky ničia dobrý dojem z bývania
Oberú vás o súkromie aj domáce pohodlie. 9 dispozičných chýb, ktoré podľa dizajnérky ničia dobrý dojem z bývania
Takto sa funguje na minime miesta! V stavbe o veľkosti prívesu nájdete dve postele, kuchyňu i priestor na tanec!
Takto sa funguje na minime miesta! V stavbe o veľkosti prívesu nájdete dve postele, kuchyňu i priestor na tanec!

Pre kutilov

Zateplená búda nestačí. V zime potrebuje váš pes aj dôležité zmeny v strave
Zateplená búda nestačí. V zime potrebuje váš pes aj dôležité zmeny v strave
Chovateľstvo
Tieto zákusky zmiznú zo stola prvé: 5 nostalgických rezov, ktoré milovala ešte vaša babička
Tieto zákusky zmiznú zo stola prvé: 5 nostalgických rezov, ktoré milovala ešte vaša babička
Recepty
10 ton betónu nosili ručne! Rekonštrukcia starej chaty im dala zabrať, dnes si užívajú zaslúžený pokoj uprostred lesa
10 ton betónu nosili ručne! Rekonštrukcia starej chaty im dala zabrať, dnes si užívajú zaslúžený pokoj uprostred lesa
Chalupa
Ako prerobiť lodný kontajner na tiny house alebo víkendovú chatku
Ako prerobiť lodný kontajner na tiny house alebo víkendovú chatku
Stavba domu

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Prečo ženy milujú mužov, ktorí ich nevedia milovať tiež? Toto je 5 najčastejších dôvodov
Partnerské vzťahy
Prečo ženy milujú mužov, ktorí ich nevedia milovať tiež? Toto je 5 najčastejších dôvodov
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Hľadali ju rodičia, polícia
Domáce
Hľadali ju rodičia, polícia aj pátracie tímy! Barbaru (14) našli po týždni v inom meste: Odišla s 30-ročným mužom
Na obrázku je stroj
Zahraničné
Obrovská rana pre Rusko: Ukrajinci zničili jedno z najvzácnejších lietadiel! Testovalo laserové zbrane
Hasiči zasahujú pri požiari
Domáce
Hasiči zasahujú pri požiari bytu vo Vranove nad Topľou: Jedna osoba prišla o život! Na mieste sú všetky zložky
KONIEC obľúbeného obchodu mnohých
Domáce
KONIEC obľúbeného obchodu mnohých Slovákov: Známa značka s oblečením oznámila svoj čierny piatok

Ďalšie zo Zoznamu