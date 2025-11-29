Hľadali ju rodičia, polícia aj pátracie tímy! Barbaru (14) našli po týždni v inom meste: Odišla s 30-ročným mužom

BRATISLAVA - Hľadali ju niekoľko dní, nakoniec bola v inom meste a v spoločnosti dospelého, dvakrát staršieho muža. Polícia po takmer týždňovom pátraní našla v Bratislave nezvestnú 14-ročnú Barbaru z Krásnohorského Podhradia v Rožňavskom okrese. Zistili, že ju do Bratislavy odviezla iná osoba na motorovom vozidle. Vyšetrovateľ v Rožňave začal trestné stíhanie pre zločin únosu.
„Dielčou mravenčou prácou pátračov a operatívcov pri analyzovaní získaných poznatkov v spolupráci s odborom počítačovej kriminality Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru bolo zistené, že nezvestnú osobu z Rožňavy odviezla na svojom motorovom vozidle iná osoba do Bratislavy,“ uviedla Ivanová.
Rožňavskí policajti následne požiadali o súčinnosť bratislavských kolegov. „Tým sa podarilo vypátrať nielen vozidlo, ale aj dvojicu osôb, z ktorej jedna bola nezvestná maloletá Barbara. Keď však zbadala príslušníkov Policajného zboru, dala sa na útek,“ spresnila hovorkyňa a uviedla, že 30-ročného muža zadržali a eskortovali na políciu.
Polícia následne zadržala aj samotnú Barbaru. „Hoci si myslela, že nadiktovaním nepravdivých informácií o svojej totožnosti policajtov zmätie, bola na omyle. Po jej hodnovernom stotožnení boli o jej nájdení informovaní zákonní zástupcovia, ktorí si ju po vykonaní potrebných procesných úkonov prevzali,“ dodala Ivanová.
Podľa hovorkyne po dievčati pátrali rodičia, dobrovoľníci, pátracie tímy a kriminalisti. Ráno odišla do školy, príchod elektronicky zaznamenala, no zo školy odišla s odôvodnením návštevy lekára. Keďže sa popoludní nevrátila domov, rodičia to nahlásili polícii.
Vyšetrovateľ v Rožňave začal trestné stíhanie vo veci zločinu únosu. „Maloletá Barbara bez vedomia a súhlasu zákonných zástupcov, po predchádzajúcej dohode s 30-ročným mužom, svojvoľne odišla z vyučovania, nastúpila do motorového vozidla a odišla,“ uviedla polícia. Obvinenie zatiaľ vznesené nebolo, muž bol po vykonaní potrebných procesných úkonov opatrením prokurátora prepustený. Či maloletá osoba skutočne do vozidla nastúpila dobrovoľne, ukáže podľa Ivanovej ďalšie vyšetrovanie.