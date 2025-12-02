Nezvestnú Barbaru (14) našli v Bratislave s 30-ročným mužom: Pred políciou chcela ujsť! Otec prehovoril

BRATISLAVA - Barbara z Krásnohorského Podhradia bola nezvestná takmer týždeň. Policajti ju vypátrali minulý štvrtok v noci v Bratislave v spoločnosti 30-ročného muža. Dievča je bez zranení a momentálne pod lekárskym dohľadom. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre únos.
Štrnásťročná Barbara zmizla 21.11. ráno, keď po prvej vyučovacej hodine zo školy odišla s odôvodnením, že ide k lekárke. Následne sa stratila bez stopy. Mobil mala vypnutý a rodičia o nej nemali žiadne správy. Ihneď preto zalarmovali políciu. Takmer týždeň patrili všetky sily rožňavských policajtov, kriminalistov, pátračov, dobrovoľníkov a rodičov k jedinému cieľu – nájsť ju.
Pátranie sa rozšírilo na celé okolie, no bez výsledku. "Až mravenčia analytická práca operatívcov a spolupráca s odborom počítačovej kriminality NCODK PPZ ukázali, že Barbara odišla s 30-ročným mužom do Bratislavy," priblížila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová s tým, že bratislavským kolegom sa podarilo vypátrať nielen vozidlo, ale aj dvojicu osôb, z ktorej jedna bola nezvestná maloletá Barbara. "Keď však zbadala príslušníkov Policajného zboru, dala sa na útek," spresnila hovorkyňa a uviedla, že 30-ročného muža zadržali a eskortovali na políciu. Polícia následne zadržala aj samotnú Barbaru. "Hoci si myslela, že nadiktovaním nepravdivých informácií o svojej totožnosti policajtov zmätie, bola na omyle. Po jej hodnovernom stotožnení boli o jej nájdení informovaní zákonní zástupcovia, ktorí si ju po vykonaní potrebných procesných úkonov prevzali," dodala Ivanová.
Vyšetrovateľ v Rožňave začal trestné stíhanie vo veci zločinu únosu. "Maloletá Barbara bez vedomia a súhlasu zákonných zástupcov, po predchádzajúcej dohode s 30-ročným mužom, svojvoľne odišla z vyučovania, nastúpila do motorového vozidla a odišla," uviedla polícia. Obvinenie zatiaľ vznesené nebolo, muž bol po vykonaní potrebných procesných úkonov opatrením prokurátora prepustený. To, či do vozidla nastúpila skutočne dobrovoľne, preverí ďalšie vyšetrovanie.
Slová otca Barbary
Otec Marián, ktorý pracuje v zahraničí, sa okamžite vrátil domov, aby dcéru hľadal. Prechádzal podniky v Rožňave a okolí, prosil známych aj neznámych o pomoc. Rodine veľmi odľahlo, keď im policajti o týždeň vo štvrtok (27. 11.) v noci zavolali, že majú prísť po Barbarku do Bratislavy. "Boli sme radi, že je živá, zdravá a nemá žiadne zranenia," opísal pre Nový čas chvíle šťastia. Po tejto správe okamžite vyrazil spolu s manželkou do hlavného mesta, kde im dcéru odovzdali. Priznal, že dcéra o tom, čo sa s ňou dialo, hovoriť nechcela. "Bola vystresovaná. Nenakričali sme na ňu ani nič podobné, mali sme radosť. Urobíme hrubú čiaru a ideme odznova. Teraz je Barbarka s manželkou v nemocnici na pozorovaní. Taký je postup. Snáď sa čoskoro dozvieme, čo sa stalo," verí otec.
Barbaru našli s 30-ročným mužom, pričom podľa slov otca Marián by mal byť z Bratislavy. "Veľmi nepríjemne ma prekvapilo, keď som sa dozvedel, že ho prepustili na slobodu. Myslím si, že je len otázka času, kedy to zopakuje," domnieva sa Marián, ktorý sa zároveň poďakoval médiám, ktorí sa nezvestnosti jeho dcéry venovali.
Slová starostu obce
Pre Nový čas k prípadu prehovoril aj starosta Krásnohorského Podhradia Štefan Kún, ktorý sa zo šťastného konca pátrania teší. Podľa jeho slov sa v dedine ešte nikdy nestalo, aby niekoho uniesli.
"Veľmi nás to prekvapilo. Aj kvôli tomu, lebo ide o tichú, slušnú rodinu. Nikdy sa ku mne nedostala žiadna sťažnosť na ich správanie. Hovoril som aj so susedmi a tí majú rovnaký názor - ide o bezproblémových ľudí, ktorí sa k nám prisťahovali pred pár rokmi. Verím, že dievča bude v poriadku," dodal starosta.