Polícia obvinila vodiča, ktorý šoféroval napriek zákazu: Test preukázal aj drogy

KEŽMAROK - Polícia obvinila 23-ročného muža z trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia.
V sobotu (29. 11. 2025) popoludní viedol osobné auto v smere od mesta Kežmarok na Spišskú Belú. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, hliadka ho zastavila.
Muž nepredložil doklady potrebné na vedenie a prevádzku motorového vozidla, ani vodičský preukaz. Polícia zistila, že má uložený zákaz činnosti viesť všetky druhy motorových vozidiel až do septembra 2026. Dychová skúška mala u vodiča negatívny výsledok.
Skončil cele
„Test na prítomnosť omamných a psychotropných látok u neho vykazoval pozitivitu. Následné vyšetrenie v nemocnici jeho biologického materiálu preukázalo prítomnosť metamfetamínu i iných látok,“ uviedla hovorkyňa s tým, že muž skončil v cele policajného zaistenia.