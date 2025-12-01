Pondelok1. december 2025, meniny má Edmund, zajtra Bibiána, Viviána

Polícia vyšetruje lúpežné prepadnutie 73-ročnej ženy v Bardejove

TASR

BARDEJOV - Polícia vyšetruje lúpežné prepadnutie 73-ročnej ženy, ku ktorému došlo v sobotu (29. 11.) popoludní na Moyzesovej ulici v Bardejove. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

„Neznámy muž pri garážach zozadu pristúpil k staršej pani a sotil ju na zem. Z ruky jej násilím vytrhol nákupný vozík na kolieskach a utiekol preč. Vozík prehľadal a veci porozhadzoval po okolí,“ uviedla hovorkyňa.

Prípadom sa zaoberá vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bardejove, ktorý vedie trestné stíhanie vo veci zločinu lúpeže. „Páchateľovi, ak sa vina preukáže, hrozí za lúpežné prepadnutie 73-ročnej ženy trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov,“ dodala Ligdayová.

AKTUÁLNE Hrozný nález v Bratislave: Blízko frekventovanej ulice našli ležať mŕtve telo! Na mieste je polícia
Maskovaná lúpež v bratislavskom nákupnom centre: VIDEO Páchatelia mali sekery, brali šperky! Polícia je na nohách
Polícia sa tentokrát zamerala na chodcov: Odhalila viaceré porušenia pravidiel
Hľadali ju rodičia, polícia aj pátracie tímy! Barbaru (14) našli po týždni v inom meste: Odišla s 30-ročným mužom
Súprava ComfortJet prinesie vysoký štandard cestovania na linke Praha – Bratislava – Budapešť
Minister Šaško predstavil návrh novely liekovej politiky
Opitý kolobežkár vybrzďoval autobus, skončilo to nehodou
Šaško predstavil návrh novely liekovej politiky: Prináša viaceré zmeny
Neuveriteľné VIDEO z Bratislavy: Pozrite, ako opitý kolobežkár vybrzďoval autobus! Skončilo to nehodou
Realita vs. umelá inteligencia: Internetom sa šíri falošná fotka z košického protestu! Ako to tam vyzeralo naozaj?
Piešťany posilňujú pomoc ľuďom bez domova: Nocľaháreň, jedlo aj vianočná večera
Piešťany posilňujú pomoc ľuďom bez domova: Nocľaháreň, jedlo aj vianočná večera
Venezuela zakázala šiestim medzinárodným leteckým spoločnostiam prevádzku v krajine
Britské špeciálne sily zatajili možné vojnové zločiny v Afganistane
Kamerunský politik zomrel vo väzbe, úrady ignorovali žiadosť o jeho prevoz
Český prezident Pavel opäť rokoval s nominantmi na ministrov: Od jedného dostal Bibliu
Rozvod roka? V manželstve Vémolovcov ŠĽAHAJÚ BLESKY! Detaily, prečo Lele došla trpezlivosť
Tak TOTO tu ešte nebolo! Celebrity v netradičnej úlohe... Aha, s kým hviezdili na móle!
Zomrel legendárny moderátor (†87): Jeho kariéra trvala viac než 5 desaťročí!
Sklenaříkovej ex ŠOKUJE: O dcéru sa stará on... Nepotrebujem, aby sa na matku hrala, ale aby ňou bola!
Robí váš pes TOTO? Odborníci odhalili desivú pravdu: Psy môžu prežívať svet úplne inak, než si myslíme!
Nová linka z Bratislavy: Maroko ponúka potešenie pre všetky zmysly
Pohrýzol ju DÉMON! Austrálčanka odhaľuje MRAZIVÉ zážitky zo sveta mŕtvych: S duchmi sa vraj hrávala už ako dieťa
Odborník odhalil KRUTÚ pravdu: Vaša domácnosť SMRDÍ viac, než si myslíte! Najväčší smrad pochádza z… TOTO vás prekvapí
Chystáte sa variť či piecť? Vyskúšajte náš špeciálny tip, všetci vám ho vychvália
Začína sa adventný kalendár: V prvý týždeň na vás čaká sviatočné prekvapenie od dm!
FOTO Počuli ste už o tejto farbe na vlasy? Vyskúšali sme ju a veľmi milo nás prekvapila
Najkvalitnejšie bývanie tohto roka? Je to jasné, poďte sa s nami pozrieť dovnútra!
Prvá bilancia je vonku: Ako funguje práca namiesto dávok? Takéto sú výsledky!
Prvá bilancia je vonku: Ako funguje práca namiesto dávok? Takéto sú výsledky!
Stojíme na pokraji kolapsu? AI bublina je nafúknutá na prasknutie, trhy môžu čeliť tvrdému pádu!
Stojíme na pokraji kolapsu? AI bublina je nafúknutá na prasknutie, trhy môžu čeliť tvrdému pádu!
Nemecko sa potichu pripravuje na vojnu s Ruskom: Toto odhalil ich tajný plán!
Nemecko sa potichu pripravuje na vojnu s Ruskom: Toto odhalil ich tajný plán!
Koniec uťahovania opaskov? Zabudnite! Bez ďalších škrtov to nepôjde, reagujú analytici na premiéra Fica
Koniec uťahovania opaskov? Zabudnite! Bez ďalších škrtov to nepôjde, reagujú analytici na premiéra Fica

Ako pripraviť dokonalé klasické linecké cesto
Rozprávkové šamrole, ktoré lámu rekordy. Tento recept od Milady je TOP.
Vianočné oriešky: Klasika, ktorá na sviatočnom stole nemá chýbať
Ako dlho vydržia nepečené sladkosti? Pravda o ich trvanlivosti
VIDEO Ronaldo prijal netradičnú výzvu: Postavil sa proti neprekonateľnému robotickému brankárovi
Slováci sú po dráme s Českom majstrami sveta! VIDEO Finále mužov rozhodol neuveriteľný nájazd
Prečo Salah nenastúpil ani na sekundu? Manažér Liverpoolu vysvetlil Egypťanovu absenciu
Prešla si ťažkým obdobím, objal ju Djokovič: Farkašovej povedali, že nespĺňa kritériá, bola v šoku
Neponáhľajte sa, Fiat 500 Hybrid má stovku za 17,3 sekundy
PRVÁ JAZDA: BYD Dolphin Surf - mimoriadne bezpečný, pritom lacný
ZSSK v úseku Kúty - Skalica nasadila namiesto vlakov autobusy
BYD predviedol v Bratislave nabíjanie s výkonom 1000 kW. 1 MW sieť nepoloží
Väčšina Slovákov musí pred Vianocami výrazne šetriť. Finančný stres cíti až 6 z 10 ľudí
Pravda o vysokej škole v ére AI. Potrebujeme ju ešte vôbec?
Tichá výpoveď, ktorá zmení celý tím. Prečo vzniká a ako ju zastaviť skôr, než bude neskoro
Toto sú varovné signály, že pracujete v toxickom prostredí. Mnohí ich prehliadajú, kým nie je neskoro
Rusko opäť rozťahuje ramená. Moskva hovorí, že experimentálny Su-75 Checkmate vzlietne budúci rok, západní analytici pochybujú
Tento skrytý trik v telefónoch Samsung Galaxy zabráni komukoľvek pozerať si tvoje súkromie. Väčšina Slovákov o ňom netuší
WhatsApp opätovne zavádza funkciu, s ktorou sa aplikácia predstavila vo svojich začiatkoch. Uvidíš ju už čoskoro vo svojom smartfóne
December na Netflixe začal mimoriadne silno: Čakajú na teba nadčasové klasiky, ale aj nové dramatické seriály
Ich domov vznikal 11 rokov, ale stojí za to. Chceli pompéznu vilu, majú nadčasový dizajn a perfektné miesta na oddych
Poznáte tento japonský trend? Kokedama nepotrebuje žiaden kvetináč, no skrášli každý priestor!
Plyn je klasika, no indukcia je efektívnejšia, radí odborník. Jeho tipy pomôžu pri prehrievaní aj zlom riade
Tmavý a zastaraný ranč zmenili na nepoznanie. Vnútro je jednoduché, ale perfektne sa hodí na moderný život

Nepotrebujete majstrovský návod, aby ste vyšľahali dokonalú šľahačku! Stačí poznať tento
Rosenie skiel v aute môžete vyriešiť v priebehu chvíle. Čo robiť a čomu sa vyhýbať?
Zateplená búda nestačí. V zime potrebuje váš pes aj dôležité zmeny v strave
Tieto zákusky zmiznú zo stola prvé: 5 nostalgických rezov, ktoré milovala ešte vaša babička
Takáto žena je snom každého chlapa: Muži sa zhodli na prekvapivej vlastnosti, ktorej nevedia odolať
Takáto žena je snom každého chlapa: Muži sa zhodli na prekvapivej vlastnosti, ktorej nevedia odolať
Neuveriteľné VIDEO z Bratislavy: Pozrite, ako opitý kolobežkár vybrzďoval autobus! Skončilo to nehodou
Realita vs. umelá inteligencia: Internetom sa šíri falošná fotka z košického protestu! Ako to tam vyzeralo naozaj?
Nový PRIESKUM potvrdzuje klesajúci trend koalície: Hlas padol najviac v histórii, Smer slabne a kde je SNS?
AKTUÁLNE Tragická nehoda v okrese Partizánske: Neprežil 38-ročný vodič

Ďalšie zo Zoznamu