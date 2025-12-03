Tragický koniec pátrania: Nezvestného Tibora (†82) našli mŕtveho! Polícia zverejnila DETAILY, kde muža objavili

KOŠICE - Tragický záver pátrania. 82-ročný Tibor H. z Maďarska, ktorý bol naposledy videný v noci na vlaku smerujúcom do Margecian, bol nájdený mŕtvy.
Polícia v utorok zverejnila pátranie po Tiborovi H., ktorý bol štátnym príslušníkom Maďarska. "Nezvestný bol naposledy videný v pondelok (1.12.) na železničnej stanici v Kysaku, kde mal o 20:45 h vystúpiť z vlaku EX 525 a kúpiť si lístok do Košíc. Následne o 22:41 h nastúpil na vlak smerujúci do Margecian, kde bol naposledy videný v čase 00:20 – 00:25 h," informovala košická krajská polícia. Muž bol dezorientovaný, mal poranenie v oblasti hlavy a hovoril po maďarsky.
Nezvestného muža našli mŕtveho
Po Tiborovi pátrali policajti aj dobrovoľníci, nakoniec zverejnili smutnú správu. "Dostali sme správu, že nezvestný Tibor H., bol vypátraný, bohužiaľ, neskoro. Rodine a známym vyjadrujeme úprimnú sústrasť," napísal tiež Pátrací tím Východ na sociálnej sieti.
Ako informovala polícia, muža našli bez známok života mimo zastavaného územia, v ťažko prístupnom teréne. "Na mieste prebiehali všetky potrebné úkony za účasti policajtov, záchranných zložiek a obhliadajúceho lekára. Presnú príčinu smrti určí nariadená pitva," dodáva polícia, ktorá sa poďakovala všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do pátrania.