V niektorých okresoch Slovenska sa môže tvoriť hmla

BRATISLAVA - V niektorých okresoch Slovenska si treba dávať v stredu ráno pozor na hmlu s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.
Výstrahy platia pre okresy Banská Bystrica, Detva, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Považská Bystrica, Púchov, Bytča, Martin a Žilina. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ pripomína SHMÚ.
Výstrahy platia predbežne do 9.00 h.