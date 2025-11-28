Vodiči, spozornite! Ráno treba v TEJTO časti Slovenska počítať s hmlou

BRATISLAVA - V piatok ráno treba na strednom Slovensku počítať s hmlou. V takmer celom Banskobystrickom a Žilinskom kraji platia výstrahy prvého stupňa. Na svojom webe o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
V stredoslovenských okresoch Banská Štiavnica, Revúca, Rimavská Sobota, Žarnovica, Žiar nad Hronom a Turčianske Teplice meteorológovia výstrahy nevyhlásili. Dohľadnosť môže podľa ústavu klesnúť na 50 až 200 metrov. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ uviedol SHMÚ. Výstrahy predbežne platia do 10.00 h.
Cesty sú zväčša zjazdné
Slovenské cesty sú v piatok ráno zväčša zjazdné. Vodiči by si mali napriek tomu dať pozor na hmlu s viditeľnosťou do 100 metrov v lokalitách Dovalovo, Námestovo, Trstená, Čadečka, Podzávoz a Važec. Na úseku cesty II/578 Skalka - Kremnica a na cestách III. triedy v obvodoch Haligovce a Trstená je na vozovke zľadovatený sneh. Na svojom webe zjazdnost.sk o tom informovala Slovenská správa ciest (SSC).
„Cesta III/2511 medzi Rudnom nad Hronom a Brehmi je uzavretá z dôvodu zaplavenia riekou Hron,“ informovali cestári. Rovnako je na tom i cesta III1570 v úseku Hronovce - Malé Ludince. SSC okrem toho pripomenula, že horský priechod Šútovce je v zimnej sezóne uzavretý pre vozidlá nad 10 metrov dĺžky. Úsekom cesty I/64 Nitrianske Pravno - Fačkovské sedlo a horským priechodom Fačkov zase neprejdú vozidlá dlhšie ako 12 metrov. „Cesty II/549 v úseku Mníšek nad Hnilcom - Krásnohorské Podhradie - Úhorná a cesta číslo III/3227 v úseku Hrabušická Píla - križovatka s cestou I/67 sú v zimnej sezóne uzavreté pre všetky vozidlá z dôvodu ich neudržiavania,“ varovala SSC.