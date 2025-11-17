Čaká nás najchladnejšia noc tejto jesene: Pripravte sa na sneh, vietor a prudký prepad teplôt!

BRATISLAVA – Slovensko čaká výrazná zmena počasia. Už počas pondelka dorazil nad naše územie studený front, ktorý prinesie výdatné zrážky, prudký pokles teplôt a prvý sneh aj v nižších polohách. Meteorológovia upozorňujú na mrazivú noc, poľadovicu a silný vietor.
Na Slovensku sa už počas pondelka začalo výrazne zhoršovať počasie. Západ krajiny zasiahli dažďové zrážky, ktoré budú do večera naberať na sile. Najviac dažďa spadne v oblasti hôr a na strednom Slovensku, kde môže lokálne spadnúť 20 až 45 mm.
„Vo výške približne 1500 metrov nad morom sa v Žilinskom kraji už do pondelka (17. 11.) večera ochladí postupne na úroveň okolo mínus troch stupňov Celzia. Do utorka rána sa v tejto hladine dostane teplota na celom území Slovenska na úroveň mínus troch až mínus ôsmich stupňov a studený front sa dostane z nášho územia výrazne ďalej na východ až juhovýchod,“ ozrejmil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
Počas pondelka sa bude stáčať vietor z južných smerov na severozápadný a jeho sila bude stúpať. Na západe a juhovýchode môže nárazový vietor dosiahnuť 15 až 23 m/s, čo zodpovedá 1. výstražnému stupňu.
So snehom treba v utorok počítať v celom Žilinskom kraji a na hornom Spiši. „Tu bude zväčša jeden až päť centimetrov, v polohách nad 800 metrov lokálne až do desiatich centimetrov mokrého snehu. Bielo v polohách už od 400 metrov nad morom bude ojedinele aj mimo týchto oblastí. Snehová pokrývka sa do ďalšej noci (noc na stredu) udrží väčšinou len v polohách nad 600 metrov nad morom,“ priblížil SHMÚ.
Noc na stredu bude podľa meteorológov už všade mrazivá, pričom sa očakáva minimum na úrovni mínus dvoch až mínus siedmich, v údoliach lokálne, najmä na severe, do mínus 12 stupňov.