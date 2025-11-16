Novembrové zhromaždenia v OHROZENÍ? Experti majú zlé správy, spomienky na Nežnú revolúciu nabúra počasie!

BRATISLAVA - Státisíce Slovákov sa počas pondelka 17. novembra (a už aj počas nedele 16. novembra) vo veľkom chystá do ulíc. Spomienky na Nežnú revolúciu stále žijú a kopec ľudí si ide pripomenúť deň, kedy sa na Slovensku začala budovať demokracia. Urobia tak aj napriek zrušenému dňu pracovného pokoja. Strašiakom sa však stáva počasie, to sa má vážne pokaziť.
archívne video
Na výrazné zhoršenie počasia z dneška na pondelok 17. novembra upozornili experti z portálu imeteo.sk. Deje sa tak v najmenej vhodný deň, kedy si väčšina spoločnosti príde uctiť pamiatku aj tých, ktorí prišli o život, no aj to, ako pred vyše troma dekádami vznikali prvé kroky slovenskej demokracie.
Noc na prelome týždňov má všetko pokaziť
To, čo sa má pokaziť, bude počasie. Všetko sa to má začať už v nedeľu 16. novembra večer, kedy sa podľa odborníkov nad naše územie začne nasúvať výrazné zrážkové pole. To prinesie lejak, ktorý by mohol priniesť desiatky milimetrov zrážok. "Okrem zrážok by sa v priebehu zajtrajšieho dňa mohli vyskytnúť aj búrky," pridali ďalšie varovanie experti z portálu.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%
Situácia je komplikovaná, v Bratislave napríklad prebieha festival Slobody a demokracie z iniciatívy Nežná! a po iných mestách sa plánujú mnohé iné demonštrácie s novembrovou tematikou.
Slováci ožijú spomienkami na 17. november: Zhromaždenia nastanú už O DEŇ SKÔR, polícia bude na všetko dozerať!
Odborníci na webe dokonca radia ľuďom, aby konali v rámci ochrany svojho zdravia a bezpečnosti pomerne jednoznačne: "Pokiaľ môžete, tak radšej zostaňte doma, keďže okrem ochladenia sa bude vyskytovať aj výrazný lejak a vietor."
Ide o pomerne nepríjemnú radu hlavne pre ľudí, ktorí chceli v uliciach miest spomínať na Nežnú revolúciu. Počasie sa síce môže z hodiny na hodinu zmeniť, no nič nenapovedá tomu, že by sme sa mali kritickým prehánkam vyhnúť. "Na vine je studený front, ktorý sa bude nad našim území vlniť a súčasne k nám za týmto studeným frontom začne od severozápadu prenikať veľmi chladný vzduch," argumentujú meteorológovia.
Ani búrky nie sú vôbec vylúčené
Napršať by tak mohlo až 50 milimetrov zrážok. Už revolučné ráno bude pomerne upršané. "V priebehu dňa začnú od juhozápadu silnieť a intenzita dažďa by mohla dokonca dosiahnuť aj viac ako 7 mm za hodinu, čo je už poriadny lejak," napísali.
Pri daždi to však nezostane, pretože aj dynamika na fronte a teplotný kontrast naznačuje takú vysokú výraznosť, že by to mohlo na fronte sformovať aj niekoľko búrok. "Vysoká pravdepodobnosť výskytu búrok je zajtra nad Maďarskom, kde by sa dokonca mohla vytvoriť kompaktnejšia búrková línia, no ojedinelé búrky nie sú vylúčené ani na našom území," varujú.
Teraz sú na ťahu organizátori, kriedy a štrnganie kľúčmi bolo na programe tiež
Nateraz nie je isté, ako táto skutočnosť ovplyvní demonštrácie po celom Slovensku, ktorých bude skutočne mnoho. Organizátori v prípade zhoršenia počasia zrejme včas oznámia, ako sa zachovajú a či tieto podujatia nakoniec prebehnú.
Okrem toho sa tiež očakávalo, že počas zhromaždení budú pribúdať ďalšie kriedové nápisy na chodníkoch a cestách, ktoré však zrejme v rýchlosti zmyje avizovaný lejak. Z vizuálnych odkazov tak zrejme ostane len pri štrnganí kľúčmi.
Ak sa však napriek všetkým ohrozeniam zo strany počasia chcete zúčastniť významných spomienkových zhromaždení za demokraciu, bez dáždnika z domu radšej nevychádzajte a nezabudnite sa teplo obliecť.