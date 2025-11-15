Poznáme dátum PRVÉHO SNEHU na Slovensku: Nástrahy číhajú na každom kroku, TOTO neodkladajte na poslednú chvíľu!

BRATISLAVA - Numerické modely hlásia zásadnú zmenu počasia a už začiatkom budúceho týždňa dorazí na Slovensko ochladenie, ktoré môže postupne vyústiť až do prvých snehových vločiek aj v nižších polohách. Meteorológovia upozorňujú najmä na dva kľúčové dátumy, ktoré môžu odštartovať príchod zimy výraznejšie, než sa pôvodne čakalo.
Nastane to v revolučný pondelok
Všetko to tvrdí portál imeteo.sk. Pôvodná predpoveď naznačovala obrat počasia už počas aktuálneho víkendu, no situácia sa zmenila a studený vzduch presmerovala do iných častí Európy. Teraz však už nič nebráni tomu, aby v pondelok 17. novembra nad naše územie dorazil studený front. Prinesie pokles teplôt a veterné počasie, hoci v nížinách sa ešte sneh neobjaví. Biele prekvapenie čaká len najvyššie horské oblasti.
V utorok sa celé Slovensko ocitne v chladnejšom vzduchu, no zrážky sa postupne vytratí. Tento pokoj však nebude trvať dlho. Modely sa zhodujú v tom, že rozhodujúcim dňom budúceho týždňa bude štvrtok 20. novembra. V tento deň by mal do našej oblasti preniknúť ďalší studený front, ktorý už môže byť natoľko výrazný, že po ňom sa teploty prepadnú ešte nižšie a snehové zrážky sa môžu objaviť aj mimo hôr.
Záver novembra tak bude pre mnohých prvou reálnou ochutnávkou zimy. Odborníci upozorňujú, že ak sa naplnia najnovšie výstupy modelov, Slovákov čaká týždeň plný zmien a prekvapení.
Čo by mali Slováci stihnúť pred prvým snehom?
Otvárajú sa teda tradičné témy. Je napríklad už najvyšší čas skontrolovať auto – prezutie pneumatík, doplnenie nemrznúcej zmesi do ostrekovačov či kontrola akumulátora môžu zabrániť nepríjemnostiam.
Oplatí sa tiež pripraviť teplejšie oblečenie, vyčistiť zimnú obuv a skontrolovať zásoby posypovej soli či škrabky na ľad. Kto býva v dome, nemal by zabudnúť ani na kontrolu odkvapov a pripravenosť chodníkov, aby prvé mrazy neprekvapili nepripravených.