Blanár v Prahe ocenil hokejového trénera Vůjteka: Odovzdal mu zlatú medailu

BRATISLAVA/PRAHA - Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) odovzdal v utorok v rezidencii slovenského veľvyslanca v ČR Zlatú pamätnú medailu ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR bývalému českému hokejistovi a trénerovi Vladimírovi Vůjtekovi. Ten v minulosti trénoval i slovenskú reprezentáciu. Blanár ocenil jeho prínos k šíreniu dobrého mena Slovenska v zahraničí a rozvoju vzťahov medzi SR a ČR.
archívne video
Blanár si na Vůjtekovom trénerskom prístupe váži hlavne ľudský prístup. „Poznáme rôznych trénerov, ktorí sú tvrdí, a keď sa na nich pozriete, v ich očiach je vážnosť. Ale pán Vůjtek si získal reprezentantov tým, že vytváral priateľskú atmosféru, a to ste na ňom mohli aj vidieť. On to s nimi prežíval. Keď bol gól, vyskakoval, radoval sa. Aj keď sa nedarilo, vždy (ako tím) držali pohromade,“ povedal Blanár. Dodal, že slovenskí hokejoví fanúšikovia naň spomínajú dodnes.
Ocenenie posilňuje česko-slovenské vzťahy
Minister tiež podotkol, že ocenenie Vůjteka znamená aj podporu česko-slovenských vzťahov. „Napriek tomu, že sa v politike môže niečo stať, môžeme mať rôzne názory, ale vzťahy medzi národmi, Slovákmi a Čechmi, sú tak pevné, že sa nedajú ničím narušiť, a to je dôkaz dnešného stretnutia,“ dodal minister.
Vůjtek prekvapený a dojatý ocenením
Keď sa Vůjtek dozvedel, že dostane cenu od slovenského ministra zahraničných vecí, bol podľa svojich slov prekvapený. „A som prekvapený doteraz a som dojatý. Nečakal som to. Keď som sem išiel, myslel som si, že je to ocenenie niekoľkých ľudí, ktorí sa zaslúžili o česko-slovenské vzťahy. A keď som sem prišiel, zistil som, že to je celé len pre mňa. Z čoho som bol veľmi dojatý. Ale na druhej strane som veľmi rád, že ma na Slovensku tak ocenili,“ podotkol.
Vůjtek je bývalý hokejový útočník, no preslávil sa najmä ako tréner. V najvyššej českej súťaži viedol viacero tímov, úspešné obdobie zažil aj v Rusku. Slovenskú reprezentáciu pripravoval na majstrovstvá sveta v rokoch 2012-2015 a na zimné olympijské hry v Soči v roku 2014. Najväčší úspech so slovenským výberom dosiahol na svetovom šampionáte 2012 vo Fínsku, kde Slovensko získalo striebro. V roku 2021 bol zaradený do Siene slávy českého hokeja. Blanár si počas dvojdňovej návštevy Prahy uctil aj pamiatku slovenského politika a štátnika Milana Hodžu, ktorý sa pred 90 rokmi stal ako prvý Slovák predsedom československej vlády.