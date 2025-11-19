Blanár odcestuje vo štvrtok na zasadnutie rady Európskej únie

BRATISLAVA - Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) odcestuje vo štvrtok (20. 11.) na dvojdňovú návštevu Bruselu. Zúčastní sa na zasadnutí Rady Európskej únie (EÚ) pre zahraničné veci i na štvrtom ministerskom fóre EÚ - Indopacifik. Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
Rokovanie ministrov EÚ o zahraničnej politike
„Ministri zahraničných vecí členských štátov EÚ budú vo štvrtok 20. novembra 2025 rokovať na zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci o aktuálnych zahraničnopolitických témach vrátane vojny na Ukrajine, situácie na Blízkom východe, v Sudáne a Saheli. Súčasťou programu bude aj neformálny obed s partnermi zo Združenia krajín juhovýchodnej Ázie,“ priblížil rezort diplomacie.
V piatok (21. 11.) sa minister zúčastní na fóre dialógu medzi Úniou a krajinami indopacifického regiónu Indopacifik. Blanár bude za okrúhlym stolom diskutovať na tému spoločnej prosperity.
„V rámci pracovného programu v Bruseli absolvuje minister Juraj Blanár tiež bilaterálne rokovania s ministerkou zahraničných vecí Filipín Theresou Lazarovou, s ministrom zahraničných vecí Thajského kráľovstva Sihasakom Phuangketkeowom a zároveň sa stretne s ministrom zahraničných vecí Indonézskej republiky Sugionom,“ uzavrelo ministerstvo.