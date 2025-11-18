JE to vonku! Pozrite si, aký majetok priznali ministri s premiérom: Úspory v krypte, luxusné byty aj zbrane

BRATISLAVA - Opäť nadišiel ten deň, kedy sa politici zákonne uchyľujú k zverejneniu majetkových priznaní za minulý rok. O tom, že nikto z nich nemôže o chudobe ani len uvažovať, svedčia aj najnovšie dokumenty. Výnimkami nie sú luxusné autá, nehnuteľnosti či peňažné prostriedky. Priznaní je veľa, a tak sa v tomto článku povenujeme koaličným ministrom a výrazným poslancom.
archívne video
Robert Fico
Prvé majetkové priznanie pod drobnohľadom verejnosti je určite to z rúk predsedu vlády Roberta Fica. Líder Smeru za rok 2024 vykazuje príjmy z činnosti verejnej funkcie vo výške 66 673 eur. Inak priznáva len funkciu vedenia strany a žiadne iné požitky.
Vo vlastníctve nehnuteľností uvádza vinicu v bratislavských vinohradoch, ornú pôdu v Hrušovanoch a Preseľanoch ako dedičstvá. Na záver uviedol aj vlastníctvo bytu a garáže v bratislavskom Starom Meste. Hnuteľný majetok ako napríklad motorové vozidlo neuvádza. Fico tiež priznáva úspory v 50-percentnom podiele a v rovnakom percentuálnom podiele aj stavebné sporenie.
Robert Kaliňák
Majetkové priznanie zverejnil aj minister obrany Robert Kaliňák. Za rok 2024 vykazuje príjmy z činnosti verejnej funkcie vo výške 62 925 eur.
Vo vlastníctve nehnuteľností Kaliňák uvádza dva byty a garáž v bratislavskom Starom Meste. Pridal tam aj rekreačnú chatu v Bodíkoch v dunajskostredskom okrese. Narozdiel do Fica však priznáva aj množstvo automobilov a motoriek. Ide o tri autá Audi z rokov 2008, 2006 a 1999. Nechýba ani mohutný Range Rover z 2011-teho, veterán Simca zo 70. rokov a Toyota z roku 2011.
Kaliňák však neskrýva svoju lásku k dvojkolesovým tátošom a tu priznal až štyri. Ide o 2 motocykle značky Harley Davidson z rokov 2000 a 2012. Potom je to motocykel značky Legend z 2011 a druhý Paul Jr. Design z 2017. Minister má ďalej v priznaní osobný majetok a zariadenie domácnosti v polovičných podieloch. Šéf slovenskej obrany priznáva polovičný podiel v peňažných prostriedkoch, cenných papieroch a obchodných podieloch. Spláca tiež úver z roku 2008.
Denisa Saková
Ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu priznáva 61 055-eurový príjem z verejnej funkcie ministerky. V prípade nehnuteľností je to opäť bohatšie priznanie.
Saková vlastní plochy a orné pôdy v Bratislave vo Vajnococh a v obci Krahule. Nechýba dom v Svätoplukove, dve garáže a byt v bratislavskom Ružinove. V tejto časti Bratislavy tiež uvádza zastavané plochy a nádvoria. Hnuteľný majetok je u sakovej osobné vozidlo Toyota z roku 2005, vybavenie domácnosti a dokonca aj zbrane. Majetok tiež uvádza aj v podobe šperkov či obrazov. Neskrýva tiež prostriedky na účte a obchodný podiel v spoločnosti.
Užívanie nehnuteľnosti vo vlastníctve inej osoby je v prípade Sakovej dom so záhradou v Bratislave v Ružinove. V tejto kategórii tiež uviedla automobil Volkswagen z roku 2023.
Tomáš Taraba
Taraba za posledný rok ako minister zarobil 62 959 eur. Aj Tarabovo priznanie je bohatšie. Začneme nehnuteľným majetkom.
Ide o dom, pozemok, orné pôdy a vinicu v Pezinku. Taraba tiež priznáva dom so záhradkou v kanadskej dedinke Vaudreuil-sur-le-Lac v provincii Quebec. Nechýba ani orná pôda vo Voderadoch. Vinice a trávnaté porasty Taraba udržiava v Modre. Uvádza aj vinicu v Limbachu a ornú pôdu v obci Vištuk v okrese Pezinok. Na záver nechýba byt s garážou v bratislavskom Starom Meste.
Taraba uvádza nákladné vozidlo Fiat Iveco a autá ako Renault, Volkswagen, Mini v kolónke hnuteľného majetku. Zariadenie domácnosti, traktor Branson a príslušenstvo k nemu je tiež v tejto kategórii.
V rámci majetkového práva Taraba uvádza niekoľko pohľadávok, finančnú hotovosť, akcie v spoločnosti a na burze, bankový účet a obchodný podiel v niekoľkých sro-čkách. Vedie tiež jednu pôžičku.
Minister životného prostredia priznáva 2 typy záväzkov z roku 2021 a hypotéku z identického roku a druhú z roku 2018.
Peter Kmec
Ministerské pomery a majetkový status priznal aj končiaci podpredseda vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec z Hlasu. Jeho príjem z tejto činnosti predstavoval 62 839 eur.
Kmec tiež priznáva rodinný dom v Senci, dve autá Kia a Toyota z rokov 2018 a 2020. Iné typy záväzkov neuvádza.
Ladislav Kamenický
Aj keď ide o funkciu ministra financií, paradoxne Ladislav Kamenický z tejto štátnej činnosti uvádza jeden z nižších príjmov vo výške 57 409 eur.
Kamenického priznanie je však bohatšie v časti uvádzania výkonu iných funkcií. Kamenický pôsobí ako predseda krízového štábu, člen rady vlády pre zelenú dohodu, bezpečnostnej rady SR, rady vlády pre agendu 2030 pre udržateľný rozvoj, je guvernérom v rade guvernérov svetovej banky a aj v rade guvernérov Európskeho mechanizmu pre stabilitu, Európskej banky pre obnovu a rozbor a Európskej investičnej banky. Je tiež členom rady vlády pre kultúru a kreatívny priemysel, člen ústrednej povodňovej komisie, podpredseda rady vlády pre vedu, techniku a inovácie, pandemickej komisie vlády, rady vlády pre protidrogovú politiku, člen hospodárskej a sociálnej rady a rady vlády pre podporu exportu a investícií.
Tu Kamenický prechádza k vlastníctvám nehnuteľností. Ide o dva rodinné domy s pozemkom v bratislavskom Ružinove a pozemok lúk a pasienkov v Župkove v okrese Žarnovica.
Kamenický ako skúsený maliar tiež uvádza umelecké diela a zariadenie domácnosti. Priznáva peňažné prostriedky a podiel v obchodnej spoločnosti. Je tiež zaťažený hypotekárnym úverom z roku 2016.
Jozef Ráž
Minister dopravy Jozef Ráž ml. uvádza príjem vo výške 56 599 eur.
Pri nehnuteľnostiach priznal vlastníctvo trafostanice v Petržalke, zastavanú plochu, chatu, vinice a pozemky na Devíne.
V prípade hnuteľného majetku ide o plávajúce zariadenia v počte 2, z rokov 2014 a 2020. Tiež priznáva motorky v počte dvoch kusov a značiek Bigdog a BMW z rokov 2009 a 2020. Ráž má tiež štvorkolku Canam z 2013 roku.
Ráž priznáva dvojnásobný obchodný podiel v sro-čkách a akcie s dôchodkovým fondom. Aj Ráž má hypotéku od roku 2016 a úver z roku 2020.
Nehnuteľnosti vo vlastníctve iných osôb predstavujú apartmán v Petržalke s prechodným pobytom a chata na devíne, obidva z roku 2020. V tejto kategórii sa tiež medzi hnuteľnými majetkami nachádza firemné auto značky RAM z roku 2023 a tiež Jeep z roku 2014.
Richard Takáč
Minister pôdohospodárstva Richard Takáč si uvádza príjem vo výške 56 181 eur.
Ide tiež o jedno z bohatších priznaní čo sa týka nehnuteľného majetku. Podiel na priestoroch a pozemky minister vlastní v Bojniciach, Opatovciach nad Nitrou, Prievidzi a v Klačne. Ide o trávnaté plochy či zastavané plochy s nádvorím alebo lesné pozemky či záhrady.
V prípade hnuteľných vecí ide o motorové vozidlo značky Škoda z 2016 roku, vybavenie domu a interiéru domácnosti. Minister tiež uvádza hodiny a šperky či umelecké diela zberateľskej hodnoty.
V prípade majetkov inej osoby uvádza Takáč vklad v banke a pohľadávky. Hypotéky má dve, obidva z roku 2023 a pôžičku z roku 2022.
Samuel Migaľ
Aj keď v roku 2024 Samuel Migaľ ešte nebol ministrom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, v rámci jeho budúcej funkcie sa tiež pozrieme na jeho majetkové priznanie ešte pred vstupom na úrad.
Migaľ priznáva príjem vo výške 51 676 eur z verejnej funkcie.
Bývalý televízny redaktor priznáva rodinný dom vo Viničnom a byt v Pezinku. Vlastní tiež auto Peugeot z 2013 roku a vybavenie domácnosti. Priznáva tiež úspory a dve hypotéky z rokov 2022 a 2017.
Ako auto v cudzom vlastníctve na pracovné účely uvádza Volkswagen z roku 2023.
Richard Raši
Migaľov predchodca na MIRRI a súčasný predseda Národnej rady Richard Raši má tiež pestré majetkové priznanie. Ešte kým bol vo funkcii ministra, priznáva príjem vo výške 55 164 eur.
Raši pôsobil ako člen predstavenstva východoslovenskej investičnej agentúry.
V prípade vlastníctva nehnuteľností uvádza Raši v rámci Košíc záhradu, garáž, pozemok s rodinným domom, byt, záhradu vo forme dedičstva. Ostatnú plochu vo forme dedičstva uvádza v obci Vyšná Kamenica v okrese Košice-okolie.
Finančné úspory v polovičnom podiele a finančné prostriedky v rámci predaja nehnuteľností z dedičstva z roku 2021 si v 100-percentnom podiele Raši uvádza tiež. Raši má pôžičku z roku 2017.
Matúš Šutaj Eštok
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok z Hlasu za rok 2024 zarobil 56 209 eur.
V prípade vlastníctva nehnuteľností Šutaj Eštok uvádza bytový dom v Záhorskej Bystrici a rodinný dom v Hatalove v okrese Michalovce.
Matúš Šutaj Eštok uvádza automobily Lexus z 2014 a Volkwagen z roku 2018. Priznáva tiež úspory v banke a dokonca aj kryptoaktíva. Šutaj Eštok si v roku 2018 vzal aj hypotéku.
Boris Susko
Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru si priznáva príjmy vo výške 55 081 eur.
Susko pôsobí ako advokát, no má pozastavený výkon funkcie v spoločnosti Lavela s.r.o.
Susko je tiež členom správnej rady neziskovky Lavela v likvidácii.
Nehnuteľný majetok Susko uvádza v prípade zastavaných plôch a nádvorí v Senci, ornú pôdu uvádza v Ivanke pri Dunaji a vo Farnej v okrese Levice. V Ivanke si Susko uviedol aj rodinný dom a byt tiež uvádza v Senci.
Hnuteľný majetok Susko vedie v prípade osobných cenností, zariadenia domácností a umeleckých predmetov.
V prípade cudzieho vlastníctva Susko vedie pohľadávky voči tretím osobám, obchodný podiel v s.r.o., podielové listy a cenné papiere či finančné prostriedky s úsporami.
Juraj Blanár
Minister zahraničných vecí Juraj Blanár vedie príjem za rok 2024 vo výške 57 626 eur.
Blanár priznáva zamestnanie v spoločnosti Váhostav a.s., ktoré má však pre verejnú funkciu pozastavené a je dlhodobo uvoľnený. Uvádza sa tiež ako predseda v občianskom združení Spoločnými silami.
Nehnuteľný majetok Blanár vedie v prípade orných pôd, zastavaných plôch s nádvorím v Trnovom pri Žiline, kde si uvádza aj rodinný dom s garážou. Trvalý trávnatý porast s ostatnými plochami Blanár vedie aj v Terchovej, kde, okrem iného, uvádza aj rodinný dom, ktorý nadobúda charakter chatovej drevenice s garážou.
Blanár vlastní automobil značky Hyundai z roku 2018 a dvojnásobný vklad v banke.
Erik Tomáš
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš si uvádza príjem za rok 2024 vo výške 55 080 eur.
Tomáš sa priznal s rodinným domom a zastavanými plochami s nádvoriami v Stupave.
Vlastní tiež osobné auto značky Range Rover z 2017 roku s polovičným podielom. Uvádza si tiež finančné prostriedky s tiež polovičným vlastníctvom a polovičnú hypotéku z roku 2013.
Tomáš Drucker
Príjem uviedol aj minsiter školstva, vedy, výskumu a mládeže Tomáš Drucker. Ten predstavuje 56 637 eur za rok 2024.
Drucker priznal rodinný dom, altán a zastavané plochy s ostatnými nádvoriami v Chorvátskom Grobe.
Vlastní tiež osobné veci, umelecké diela a šperky. Nechýba ani hypotéka z roku 2019 a pôžička z toho istého roku. V inom vlastníctve tiež uvádza prenájom záhradného sadu z Chorvátskom Grobe z roku 2020. V tejto sekcii tiež uvádza osobné auto Mercedes - Benz z roku 2022.
Martina Šimkovičová
Azda "najskromnejšie" majetkové priznanie uvádza ministerka kultúry Martina Šimkovičová, ktorá sa priznala len s príjmom 55 738 eur za rok 2024 a osobným motorovým vozidlom Mercedes - Benz z roku 2018. Iné majetky a ani záväzky si, v porovnaní s jej kolegami, neuvádza.
Kamil Šaško
Šaško je tiež z ministrov, ktorí ešte v roku 2024 ministrami ani neboli. Napriek tomu si Šaško ako vtedajší štátny tajomník na rezorte hospodárstva uviedol príjem 72 055 eur. Okrem iného pôsobil ako člen kontrolného a dozorného orgánu vo firme National development fund II., a.s. a v Národnom jadrovom fonde.
Šaško priznal podiel v sro-čke a hypotekárne úvery z USA z roku 2015 a bezúčelový úver z roku 2022.
Zuzana Dolinková
Skutočnou ministerkou zdravotníctva v roku 2024 však bola Zuzana Dolinková z Hlasu-SD, ktorá priznala za ten rok príjem vo výške 55 080 eur.
Priznala byt a zastavanú plochu s nádvorím v Karlovej Vsi a rekreačný dvojdomá so zastavanou plochou s nádvorím v Nových Košariskách. Ide o miestnu časť v obci Dunajská Lužná.
Vlastní tiež bytové zariadenie, šperky a iné cennosti. V rámci majetkového práva Dolinková uvádza úspory na bankovom účte, finančnú hotovosť a obchodný podiel v sro-čke. Hypotéku si vzala v roku 2016.
Rudolf Huliak
Na predministerský život sa pozrieme aj v prípade súčasného šéfa športového rezortu Rudolfa Huliaka. Ten ako poslanec v roku 2024 priznal príjem vo výške 50 978 eur.
Jeho práca spočívala aj v starostovaní v Očovej, čo priamo uvádza v kolonke pôžitky ako plat.
Čo sa týka nehnuteľného majetku, je Huliakovo priznanie jedno z tých najrozsiahlejších, aké sme v tomto prehľade monitorovali. Väčšina majetkov sa týka obce Očová a ide o trvalé trávnaté porasty, orné pôdy, záhrady, zastavané plochy a lesné pozemky. Pozemky si Huliak uvádza aj v obci Dúbravy v okrese Detva.
Huliak uvádza aj vlastníctvo dvanástich zmeniek a jednej pohľadávky. Užívanie hnuteľnej veci uvádza v podobe motorového vozidla značky Toyota, no žiadne auto podľa priznania nevlastní.
Dušan Keketi
Posledným ministrom, ktorého majetkové priznanie si prejdeme, bol minister cestovného ruchu a športu Dušan Keketi, ktorý túto funkciu vykonával, kým neprišiel Huliak.
Keketi uvádza príjem vo výške 57 023 eur. Jeho ďalšie vlastníctva sa týkajú rodinného domu a pozemku v Križovanoch nad Dudváhom v okrese Trnava.
Exminister tiež uvádza zariadenie domácností, peňažné prostriedky, podiely v obchodných spoločnostiach a pôžičky tretím osobám.
Užívanie cudzej hnuteľnej veci uvádza v podobe rekreačného domu v Bystrej z roku 2018. V tejto kolónke uviedol aj motorové vozidlo značky Mini z roku 2019.