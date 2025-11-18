Blanár v Prahe: Spoločné rokovanie vlád bude zrejme čoskoro

BRATISLAVA/PRAHA - Spoločné rokovanie slovenskej a budúcej českej vlády sa podľa slovenského ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára (Smer-SD) pravdepodobne uskutoční v krátkom čase. Povedal to v utorok počas návštevy Prahy s odkazom na výsledky parlamentných volieb v Česku a vyjadrenia predsedu hnutia ANO Andreja Babiša k tejto téme. Proces vzniku českej vlády aktuálne stojí na tom, že český prezident Petr Pavel podmieňuje vymenovanie Babiša za premiéra jeho verejným oznámením, ako vyrieši svoj konflikt záujmov. Šéf ANO to dosiaľ ani nenaznačil.
archívne video
„Myslím si, že po voľbách, ktoré sa uskutočnili v ČR, keď sledujem ten vývoj kreovania programového vyhlásenia vlády a vyjadrenie pravdepodobného budúceho premiéra Babiša a ďalších ministrov, ktorí sa hlásia k posilneniu týchto vzťahov, že to spoločné rokovanie vlád sa uskutoční pravdepodobne v krátkom čase. Aby sme mohli nadviazať na všetky tie témy, ktoré máme spoločné a ukázať, že v dnešnej dobe je potrebné sa spájať,“ povedal Blanár.
Pozitívne prijal návrat k spolupráci V4
Zámer vznikajúcej koalície vrátiť sa k formátu spoločných rokovaní Blanár podľa svojich slov prijal „s veľkým očakávaním“. Rovnako uvítal zmienku v návrhu na programové vyhlásenie vznikajúcej českej vlády o tom, že chce posilniť spoluprácu Vyšehradskej štvorky (V4). „To len dokazuje, že majú záujem obnoviť tieto styky a ja sa na tú spoluprácu veľmi teším,“ zdôraznil. Zároveň podotkol, že aj po tom, ako končiaca česká vláda zrušila spoločné rokovania, krajiny udržiavali vzťahy na všetkých úrovniach.
Platforme V4 podľa jeho slov nepripisuje viac, ako jej prináleží. Bola podľa neho vytvorená na to, aby krajiny spájala v témach, na ktoré majú podobný pohľad. „V4 je vzácna tým, že je to naše historické dedičstvo... Má za sebou mnoho úspešných vecí a históriu by sme si mali vážiť. A nie pri nejakých maličkých nezrovnalostiach zahadzovať všetko späť. Aj preto sa teším na tú spoluprácu s budúcou vládou,“ doplnil slovenský minister.