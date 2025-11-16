Nedeľa16. november 2025, meniny má Agnesa, zajtra Klaudia

Vo viacerých mestách Slovenska sa budú konať zhromaždenia k výročiu Nežnej revolúcie

BRATISLAVA - Pri príležitosti výročia Nežnej revolúcie sa budú vo viacerých mestách Slovenska aj v zahraničí v nedeľu a pondelok (17. 11.) konať zhromaždenia či rôzne spomienkové aktivity. Uskutočnia sa napríklad v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici, Košiciach, Martine, Piešťanoch a Poprade, ale aj v ďalších lokalitách. Organizujú ich miestni občianski aktivisti v rámci festivalu Nežná.sk s podporou Platformy pre demokraciu a občianskych iniciatív Chcem tu zostať a Mestá za demokraciu.

„Sme presvedčení, že v našich moderných dejinách niet dôležitejšieho dátumu, ako je 17. november. A o čo viac sú hodnoty novembra spochybňované, o to dôležitejšie je, aby sme si tento dátum pripomínali. Som preto rád, že rovnako ako minulý rok sa aj teraz občianska spoločnosť mobilizuje a nedovolí, aby tento dátum vypadol z našej kolektívnej pamäti,“ uviedol Ondrej Bukna z iniciatívy Mestá za demokraciu.

Organizátori zdôraznili potrebu pripomínať si udalosti z novembra 1989, ale aj z novembra 1939. „Je to deň, ktorý dvakrát vstúpil do našich dejín nenásilným odporom našich predkov proti fašizmu a komunizmu. Je to výročie udalostí, vďaka ktorým je Slovensko už 36 rokov slobodnou a demokratickou krajinou,“ podotkli.

V rámci iniciatívy sa koná vyše 80 podujatí v 40 mestách na Slovensku a v zahraničí. Viac informácií o jednotlivých zhromaždeniach, diskusiách či kultúrnych akciách možno nájsť na webe www.nezna.sk.

