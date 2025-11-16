Nedeľa16. november 2025, meniny má Agnesa, zajtra Klaudia

Zamestnávatelia apelujú na dôveru a stabilitu: Pripomínajú odkaz 17. novembra

prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) Rastislav Machunka
prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) Rastislav Machunka (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)
BRATISLAVA- Slovensko dnes podobne ako v roku 1989 potrebuje pokoj, zjednotenie a schopnosť spájať sa pri riešení výziev. Stabilné podnikateľské prostredie, predvídateľnosť a dôvera v základné demokratické princípy sú kľúčové pre ekonomický rast aj spoločenskú prosperitu. Uviedla to Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR pri príležitosti pondelkového (17. 11.) Dňa boja za slobodu a demokraciu. Vyzvala zároveň na rešpektovanie rozhodnutia firiem, ktoré sa rozhodli zostať 17. novembra zatvorené, ale aj tých, ktoré zvolili opačný postup.

„Sedemnásty november bol a stále je symbolom slušnosti, občianskej odvahy a spájania sa pre spoločné dobro. Jeho posolstvo je aktuálne aj dnes - spoločnosť môže napredovať len vtedy, keď dokáže spolupracovať a vzájomne sa rešpektovať, nie keď je polarizovaná a vystavená deštruktívnym tlakom,“ vyhlásila.

Asociácia označila Deň za slobodu a demokraciu za jeden z najdôležitejších míľnikov našich moderných dejín. „Pre podnikateľský sektor predstavuje tento deň viac než len historickú spomienku. Je to pripomienkou hodnôt, na ktorých stojí slobodné podnikanie vrátane možnosti viesť otvorený a konštruktívny dialóg so zamestnancami, zákazníkmi, obchodnými partnermi, ale aj s politickými predstaviteľmi,“ poznamenala.

Sloboda vyžaduje zodpovedné rozhodovanie

V tejto súvislosti hovorila aj o potrebe poznania našich dejín. „Porozumenie minulosti je nevyhnutné pre zodpovedné rozhodovanie v prítomnosti, či už na úrovni jednotlivca, firmy alebo štátu,“ skonštatovala. Apelovala v tejto súvislosti na školské inštitúcie, aby venovali vzdelávaniu študentov v témach slobody, demokracie a moderných dejín.

Vyzvala tiež na to, aby rešpektovali rozhodnutia všetkých firiem, ktoré sa rozhodli byť symbolicky zatvorené, rovnako ako tých, ktoré zvolili opačný postup. „Aj v tom spočíva podstata slobody - to je môcť sa slobodne a zodpovedne rozhodnúť na základe individuálnych potrieb a okolností každej firmy,“ dodala. V pondelok 17. novembra si Slovensko pripomína Deň boja za slobodu a demokraciu. Po novom tento štátny sviatok nie je dňom pracovného pokoja. Viaceré samosprávy, školy či súkromné firmy si napriek tomu plánujú uctiť odkaz Novembra ’89 voľnom.

Viac o téme: PokojDôvera17.novemberStabilitaAZZZ
Ďalšie zo Zoznamu