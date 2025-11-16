Ulice ožívajú spomienkou na Nežnú revolúciu už o deň skôr: Kľúčové ZÁBERY z centra, pochod v Bratislave!

BRATISLAVA - Bratislavské centrum dnes popoludní ožilo spomienkami, emóciami aj jasným odkazom, že sloboda je hodnota, ktorú treba žiť, nie iba pripomínať. V nedeľu 16. novembra o 16:30 sa z Námestia Nežnej revolúcie vydal spomienkový pochod v rámci podujatia Nežná! – oslava slobody a demokracie. Do ulíc prišli stovky ľudí, dopravu usmerňovali policajti a mesto zaplnila pokojná, no odhodlaná atmosféra.
VIDEO Pochod študentov počas 16. novembra v Bratislave:
Pochod sa koná v predvečer výročia Nežnej revolúcie, ktorá pred 36 rokmi zmenila osud Slovenska. Organizátori pripomínajú, že tisíce ľudí vtedy vyšli do ulíc s kľúčmi v rukách a presvedčením, že „pravda a láska dokážu zvíťaziť“. Dnešné zhromaždenie podľa nich nie je len nostalgickou spomienkou, ale živým priestorom, kde sa sloboda prežíva spoločne.
Nechýbajú ani kriedy
V meste už nechýbajú ani študenti s kriedami v ruke a nechávajú verejnosti odkazy.
„Je na nás, aby sme ich odkaz niesli ďalej. Sloboda žije, kým ju žijeme spoločne,“ uviedli organizátori, ktorí chcú vytvoriť most medzi generáciami a pripomenúť hodnoty dôležité pre rozvoj Slovenska. Nežná nie je akciou jednej skupiny – patrí všetkým, bez rozdielu veku či vierovyznania.
Do ulíc vyšli aj ľudia, ktorí počúvajú rečníkov z tribúny
V Starom Meste je už postavená tribúna, z ktorej sa reční.
Na tribúne v Bratislave už v žltej bunde vystúpil aj Radoslav Števčík, zakladateľ študentského hnutia. Celý víkendový program má podľa organizátorov ambíciu, aby sa 16. a 17. november stali dňami, keď sa Slovensko znovu nadýchne.
Program okrem iného počas nasledujúcich a aj uplynulých hodín ponúkol diskusie o slobode, demokracii a médiách, výstavy a inštalácie vo verejnom priestore či živé podcastové štúdio. Nechýba street art, tvorivé dielne ani koncert slovenských interpretov venovaný slobode. Záver podujatia má patriť symbolickému svetelnému sprievodu.
Oslavy organizuje široká sieť občianskych iniciatív, inštitúcií a neziskových organizácií, ktoré sa venujú podpore občianskej spoločnosti a demokracie. Medzi nimi sú napríklad Chcem tu zostať, Študentská rada vysokých škôl, Nexteria, Nadácia Cvernovka, Bystriny, Biela Vrana, Platforma pre demokraciu, Nadácia Zastavme korupciu, Post Bellum či Donio.