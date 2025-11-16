Nedeľa16. november 2025, meniny má Agnesa, zajtra Klaudia

Od Nežnej revolúcie uplynie 36 rokov: Spustil ju násilný zásah proti študentom

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (2)
(Zdroj: archív TASR, wikipedia.org)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Udalosti vedúce k definitívnemu pádu komunistického režimu v Československej socialistickej republike (ČSSR) spustil brutálny zásah poriadkových síl voči povolenej študentskej demonštrácii v Prahe. Demonštrácia a policajný zásah zo 17. novembra 1989 viedli k udalostiam známym ako Nežná revolúcia.

Pád komunizmu v Československu priniesol výrazné zmeny najmä v spoločensko-politickej a ekonomickej oblasti. Súviseli s prechodom z diktatúry vládnucej komunistickej strany k demokratickému usporiadaniu. Koniec mocenského monopolu Komunistickej strany Československa znamenal jednak obnovenie princípov demokracie, slobody, humanizmu a plurality, ale aj veľké legislatívne a štrukturálne zmeny, obnovenie súkromného vlastníctva a trhového hospodárstva.

Od roku 2001 si Slovensko pripomína udalosť, od ktorej v pondelok 17. novembra uplynie 36 rokov, ako štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu. V tomto roku už nebude dňom pracovného pokoja. Zrušenie 17. novembra ako dňa pracovného pokoja je súčasťou konsolidačného balíka opatrení, ktorý Národná rada Slovenskej republiky schválila 24. septembra 2025.

Tento deň je aj Medzinárodným dňom študentstva, ktorý sa viaže k udalostiam z 28. októbra 1939, keď sa konala demonštrácia študentov k 21. výročiu vzniku prvej Československej republiky (ČSR). Tá sa zároveň stala aj protestom proti nacistickej okupácii Čiech, Moravy a Sliezska.

Medzinárodný deň študentstva

Na zhromaždení bol zabitý pekársky učeň Václav Sedláček a ťažko zranený študent medicíny Jan Opletal, ktorý podľahol zraneniam 11. novembra. O šesť dní neskôr, 17. novembra, nariadil ríšsky protektor zatvorenie českých vysokých škôl. Od roku 1941 si svetová verejnosť pripomína 17. november ako Medzinárodný deň študentstva.

Pri príležitosti 50. výročia udalostí z roku 1939 zorganizovali pred 36 rokmi pražskí študenti povolenú študentskú demonštráciu. Išlo už však o obdobie silnejúcich verejných vystúpení proti komunistickej totalite v ČSSR. Aj samotní organizátori v pozvánke uviedli: „Nechceme len pietne spomínať na vtedajšie tragické udalosti, ale chceme sa aktívne prihlásiť k ideálom slobody a pravdy, za ktoré ich účastníci obetovali svoje životy. Pretože aj dnes sú tieto ideály vážne ohrozené.“

Zhromaždenie sa začalo v piatok 17. novembra 1989 popoludní v areáli Univerzity Karlovej na Albertove. Študenti sa vydali smerom na Vyšehrad po vopred povolenej trase. Po 18.00 h sa konal krátky pietny akt pri hrobe Karla Hynka Máchu na Vyšehrade. Vo vypätej atmosfére sa demonštranti neplánovane vydali do centra mesta, pričom skandovali heslá za slobodu. Študenti zamierili k Národnému divadlu a na Národnú triedu, kde im bezpečnostné zložky prehradili cestu a začali ich zatýkať a surovo biť. Počas zásahu utrpelo zranenie 600 ľudí.

Od Nežnej revolúcie uplynie
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: TASR/Peter Brenkus)

Dvojhodinový generálny štrajk

Informácie o brutálnom policajnom zásahu sa rýchlo rozšírili, ich súčasťou bola aj správa o zabití študenta Martina Šmída. Tá sa však ukázala ako nepravdivá. Už počas nasledujúceho víkendu 18. a 19. novembra 1989 vzniklo v Prahe Občianske fórum (OF) a v Bratislave Verejnosť proti násiliu (VPN). Študenti a herci vstúpili do štrajku.

Spočiatku žiadali predovšetkým vyšetrenie policajného zásahu. Postupne pribudli požiadavky, aby sa komunistická strana vzdala mocenského monopolu. Na námestiach v Bratislave, Prahe, ale aj v iných mestách sa konali demonštrácie, ktoré 27. novembra 1989 vyústili do dvojhodinového generálneho štrajku. Komunistická strana stratila vedúce postavenie 29. novembra, keď federálny parlament schválil zmeny v Ústave Československej socialistickej republiky (ČSSR).

Po prvom neúspešnom pokuse z 3. decembra prezident Gustáv Husák vymenoval 10. decembra vládu národného porozumenia na čele s premiérom Mariánom Čalfom a so zastúpením nekomunistov. Ku koncu roka, 29. decembra 1989, poslanci za prezidenta jednomyseľne zvolili Václava Havla. Zároveň boli do parlamentu kooptovaní nezávislí poslanci. Prvé slobodné voľby sa konali 8. a 9. júna 1990. Deň pred násilne potlačenou demonštráciou pražských vysokoškolákov zo 17. novembra ukázali nemalú odvahu aj bratislavskí študenti. Tí 16. novembra 1989 svojou účasťou na nepovolenej demonštrácii v Bratislave napísali úvodnú kapitolu či prológ Nežnej revolúcie.

Viac o téme: Nežná revolúcia17. november1989Násilný zásah proti študentom
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Novembrové zhromaždenia v OHROZENÍ?
Novembrové zhromaždenia v OHROZENÍ? Experti majú zlé správy, spomienky na Nežnú revolúciu nabúra počasie!
Domáce
FOTO Slováci ožijú spomienkami na
Slováci ožijú spomienkami na 17. november: Zhromaždenia nastanú už O DEŇ SKÔR, polícia bude na všetko dozerať!
Domáce
Autori Pamätníka novembra 1989
V pondelok odhalia Pamätník novembra 1989 v Bratislave: Tvorí ho 407 stôp
Domáce
Tesco pri príležitosti 17.
Tesco pri príležitosti 17. novembra predstavuje príbehy ľudí, ktorí si kedysi nemohli slobodne vyberať
Dobre vedieť

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Svetelná šou Story of lights v parku pri kaštieli v Seredi
Svetelná šou Story of lights v parku pri kaštieli v Seredi
Správy
Policajné zábery z telových kamier odhaľujú napätú atmosféru pri záchranných prácach v Pezinku a nehode vlaku
Policajné zábery z telových kamier odhaľujú napätú atmosféru pri záchranných prácach v Pezinku a nehode vlaku
Správy
Andy Kraus po rokoch OPÄŤ na javisku ako herec: Musím si dať POZOR, aby som nedostal EREKCIU!
Andy Kraus po rokoch OPÄŤ na javisku ako herec: Musím si dať POZOR, aby som nedostal EREKCIU!
Prominenti

Domáce správy

FOTO Novembrové zhromaždenia v OHROZENÍ?
Novembrové zhromaždenia v OHROZENÍ? Experti majú zlé správy, spomienky na Nežnú revolúciu nabúra počasie!
Domáce
NÁHLA zmena plánu na
NÁHLA zmena plánu na poslednú chvíľu: FICO zrušil očakávaný príhovor v predvečer 17. novembra
Domáce
Od Nežnej revolúcie uplynie
Od Nežnej revolúcie uplynie 36 rokov: Spustil ju násilný zásah proti študentom
Domáce
Vo Vysokých Tatrách otvorili výstavu k filmu Štúr: Unikátne kostýmy a rekvizity uvidia návštevníci Hrebienka
Vo Vysokých Tatrách otvorili výstavu k filmu Štúr: Unikátne kostýmy a rekvizity uvidia návštevníci Hrebienka
Prešov

Zahraničné

ruský raketomet TOS-1A
MIMORIADNY ONLINE Nádej na domov sa blíži! Ukrajina obnoví pozastavenú výmenu vojnových zajatcov s Ruskom
Zahraničné
Obrovská erupcia v Japonsku!
Obrovská erupcia v Japonsku! Sopka vychrlila popol do výšky 4,4 km: Úrady varujú obyvateľov
Zahraničné
Turisti v šoku! V
Turisti v šoku! V Taliansku mali platiť daň za svojich psov: Napokon prišiel nečakaný zvrat
Zahraničné
Nicolás Maduro
Maduro odsúdil najnovšie vojenské cvičenia USA a Trinidadu a Tobaga
Zahraničné

Prominenti

Manželia Véghovci
Attila Végh je kráľ tenisiek: Manželka odhalila jeho botník! ČOŽEEE… dokážete ich vôbec spočítať?
Domáci prominenti
ZMENA názvu hollywoodskej filmovej
ZMENA názvu hollywoodskej filmovej ceny: Takto sa teraz bude volať!
Zahraniční prominenti
Gizka Oňová so slzami
Gizka Oňová so slzami v očiach: TOTO v živote ľutujem NAJVIAC... Bolí ma to už desaťročia!
Domáci prominenti
Kristína Kanátová
NOVÝ džob slovenskej herečky: Prestali jej chodiť ponuky... Zamestnala sa ako bežný smrteľník!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Nečakaný luxus za mrežami:
Nečakaný luxus za mrežami: Odsúdení dostali Lego stavebnice za tisíce! Má to vraj znižovať násilie
Zaujímavosti
Lophodermium
Slovensko zasiahla NEČAKANÁ hrozba: Huba Lophodermium LIKVIDUJE borovice výrazne viac! Záhradkári, zbystrite
Zaujímavosti
FOTO Chase Skylar DeMayo
Zastavilo sa mu srdce a vtedy to prišlo: Stretnutie s Ježišom, anjelmi a svetlom, ktoré mu navždy zmenilo život!
Zaujímavosti
Top 10 potravín, ktorých
Top 10 potravín, ktorých by ste sa mali vzdať - ak chcete ostať zdraví
vysetrenie.sk

Dobré správy

Aká otázka v súvislosti
Aká otázka v súvislosti s peniazmi vás zaujíma? Využite teraz jedinečnú možnosť
Domáce
Vyzerať až o desať
Vyzerať až o desať rokov mladšie? Vybrali sme pre vás tie najlepšie anti-aging krémy
plnielanu.sk
Zdroj: GettyImages
Vaše ruky majú silu zachrániť život: Takto jednoducho vďaka nim zistíte, že je vaše telo zdravé a šťastné
feminity.sk
Slováci začínajú s vianočnými
Slováci začínajú s vianočnými nákupmi skôr: V ktorom obchode budú tento rok sviatky najlacnejšie?
plnielanu.sk

Ekonomika

Za socializmu bolo lepšie? Porovnáva sa neporovnateľné. Slovensko je úplne inde, hoci má nové problémy (foto)
Za socializmu bolo lepšie? Porovnáva sa neporovnateľné. Slovensko je úplne inde, hoci má nové problémy (foto)
Miliardári sú v šoku: Pripravuje sa daň, ktorá sa im nebude páčiť!
Miliardári sú v šoku: Pripravuje sa daň, ktorá sa im nebude páčiť!
36 rokov po revolúcii: Uhádnete, koľko stál chlieb či auto pred pádom režimu a ako vyzerali bankovky? (kvíz)
36 rokov po revolúcii: Uhádnete, koľko stál chlieb či auto pred pádom režimu a ako vyzerali bankovky? (kvíz)
Slovensko dostalo ďalšie dôležité vysvedčenie: Ratingová agentúra Fitch reaguje aj na vládnu konsolidáciu!
Slovensko dostalo ďalšie dôležité vysvedčenie: Ratingová agentúra Fitch reaguje aj na vládnu konsolidáciu!

Šport

VIDEO Môžu mu ruky-nohy bozkávať: Nemec opäť rozhodol o triumfe New Jersey proti Fehérvárymu
VIDEO Môžu mu ruky-nohy bozkávať: Nemec opäť rozhodol o triumfe New Jersey proti Fehérvárymu
NHL
VIDEO Slafkovský nebodoval v ďalšom zápase: Montreal je v kríze, veľký rival im zbil dvoch hráčov
VIDEO Slafkovský nebodoval v ďalšom zápase: Montreal je v kríze, veľký rival im zbil dvoch hráčov
Juraj Slafkovský
Adam Nováček si odbije debut vo Svetovom pohári: Online prenos z 1. kola slalomu mužov v Levi
Adam Nováček si odbije debut vo Svetovom pohári: Online prenos z 1. kola slalomu mužov v Levi
Lyžovanie
VIDEO Černák vyhral floridské derby: K Pospíšilovi sa pridal zranený Honzek, Dvorský prehral
VIDEO Černák vyhral floridské derby: K Pospíšilovi sa pridal zranený Honzek, Dvorský prehral
NHL

Auto-moto

Nové SUV Coupe od Toyoty dorazilo na Slovensko. Vo všetkom má byť PLUS
Nové SUV Coupe od Toyoty dorazilo na Slovensko. Vo všetkom má byť PLUS
Novinky
Toto auto chce poraziť Golf aj Octaviu. Len spaľovacie motory, veľa priestoru
Toto auto chce poraziť Golf aj Octaviu. Len spaľovacie motory, veľa priestoru
Novinky
Najpopulárnejší pick-up dostal nový výkonnejší pohon. Veľký šesťvalec si nechá
Najpopulárnejší pick-up dostal nový výkonnejší pohon. Veľký šesťvalec si nechá
Novinky
Na východe vraj nič nie je... Ale 5 nových úsekov cyklotrasy aj s osvetlením je
Na východe vraj nič nie je... Ale 5 nových úsekov cyklotrasy aj s osvetlením je
Doprava

Kariéra a motivácia

4-dňový pracovný týždeň nestačí: Spoločnosti testujú najnovší model 9/80. O čo presne ide?
4-dňový pracovný týždeň nestačí: Spoločnosti testujú najnovší model 9/80. O čo presne ide?
Aktuality
Chcete prežiť zimnú dovolenku bez stresu a starostí? Riaďte sa týmito 7 tipmi
Chcete prežiť zimnú dovolenku bez stresu a starostí? Riaďte sa týmito 7 tipmi
KarieraInfo.sk
Kariéra EXPO: Tisíce návštevníkov, špičkoví spíkri a nové príležitosti naprieč Slovenskom
Kariéra EXPO: Tisíce návštevníkov, špičkoví spíkri a nové príležitosti naprieč Slovenskom
KarieraInfo.sk
5 top pracovných ponúk nad 4 000 € mesačne: Kde môžete zarobiť najviac?
5 top pracovných ponúk nad 4 000 € mesačne: Kde môžete zarobiť najviac?
KarieraInfo.sk

Varenie a recepty

Kokosovo-punčové rezy s lahodnou polevou z bielej čokolády.
Kokosovo-punčové rezy s lahodnou polevou z bielej čokolády.
30 top receptov na vyprážané rezne
30 top receptov na vyprážané rezne
Dokonalé vanilkové rožky? Stačí dodržať tieto 3 pravidlá
Dokonalé vanilkové rožky? Stačí dodržať tieto 3 pravidlá
Rady a tipy
Linecké rezy s kokosovým snehom: Krehký vianočný dezert
Linecké rezy s kokosovým snehom: Krehký vianočný dezert
Koláče a torty

Technológie

Čína predstavila Tajomného draka, stealth dron, ktorý poletí s najmodernejšími stíhačkami
Čína predstavila Tajomného draka, stealth dron, ktorý poletí s najmodernejšími stíhačkami
Armádne technológie
Ďalšia veľká automobilka sa stala obeťou hackerov. Došlo k úniku citlivých údajov a spoločnosť to tajila
Ďalšia veľká automobilka sa stala obeťou hackerov. Došlo k úniku citlivých údajov a spoločnosť to tajila
Autá
Používaš Google Správy? Týchto 6 gest ti ušetrí kopec času
Používaš Google Správy? Týchto 6 gest ti ušetrí kopec času
Android
Najnovší masívny útok ruských hackerov cieli na dovolenkárov. Slováci patria medzi potenciálne obete
Najnovší masívny útok ruských hackerov cieli na dovolenkárov. Slováci patria medzi potenciálne obete
Bezpečnosť

Bývanie

Obrazoviek sa nezbavujte, len im nastavte hranice. 6 tipov na vytvorenie domova, kde ľahšie odložíte mobil aj notebook
Obrazoviek sa nezbavujte, len im nastavte hranice. 6 tipov na vytvorenie domova, kde ľahšie odložíte mobil aj notebook
9 možností na vykurovanie chalúp, ktoré navštevujete len občas. Čo vyhreje priestor hneď a čo má nízku spotrebu?
9 možností na vykurovanie chalúp, ktoré navštevujete len občas. Čo vyhreje priestor hneď a čo má nízku spotrebu?
Zabudnite na béžovú, nudné steny a farmárske bývanie! 8 trendov, ktoré boli všade, no v roku 2026 sa s nimi rozlúčime
Zabudnite na béžovú, nudné steny a farmárske bývanie! 8 trendov, ktoré boli všade, no v roku 2026 sa s nimi rozlúčime
Z bytu uprostred mesta ani netreba odchádzať na dovolenku. Stačí vyjsť na terasu a nerobiť vôbec nič!
Z bytu uprostred mesta ani netreba odchádzať na dovolenku. Stačí vyjsť na terasu a nerobiť vôbec nič!

Pre kutilov

Prečo sa vám rosia okná a ako ich pred zimou nastaviť, aby ste ušetrili na vykurovaní
Prečo sa vám rosia okná a ako ich pred zimou nastaviť, aby ste ušetrili na vykurovaní
Údržba a opravy
Urobte si doma tie najchrumkavejšie čipsy! Stačí pár zemiakov a trik, ktorý mení všetko
Urobte si doma tie najchrumkavejšie čipsy! Stačí pár zemiakov a trik, ktorý mení všetko
Recepty
Peter ukázal, ako si vyrobil kurín pre 15 sliepok. Je skutočnou ozdobou záhrady!
Peter ukázal, ako si vyrobil kurín pre 15 sliepok. Je skutočnou ozdobou záhrady!
Dvor a záhrada
S príchodom zimy ohrozujú izbové rastliny tieto 4 problémy! Poradíme vám, ako ich rýchlo vyriešiť
S príchodom zimy ohrozujú izbové rastliny tieto 4 problémy! Poradíme vám, ako ich rýchlo vyriešiť
Izbové rastliny

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

4 znamenia, ktoré čaká do konca roka naozaj dobrý horoskop: Zostáva pár dní na to, aby využili, čo im život ponúka
Zábava
4 znamenia, ktoré čaká do konca roka naozaj dobrý horoskop: Zostáva pár dní na to, aby využili, čo im život ponúka
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Novembrové zhromaždenia v OHROZENÍ?
Domáce
Novembrové zhromaždenia v OHROZENÍ? Experti majú zlé správy, spomienky na Nežnú revolúciu nabúra počasie!
NÁHLA zmena plánu na
Domáce
NÁHLA zmena plánu na poslednú chvíľu: FICO zrušil očakávaný príhovor v predvečer 17. novembra
PRVÝ pohľad do vnútra
Domáce
PRVÝ pohľad do vnútra vlaku smrti pri Pezinku: Polícia odhalila zábery plné adrenalínu, TAKTO všetci kmitali!
Vládneme, alebo nie? Danko
Domáce
Vládneme, alebo nie? Danko otvoril nový spor v koalícii: Schytal to Šutaj Eštok, o Greenpeace rozhodol 17. november

Ďalšie zo Zoznamu