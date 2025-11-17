Puškárovej SILNÝ ODKAZ k 17. novembru a... Šokovala vzhľadom: Veď vyzerá ako zo Sľubu!

BRATISLAVA - Dnes si celé Slovensko pripomína Deň boja za slobodu a demokraciu. Spomienka na Nežnú revolúciu si však tento rok prešla zásadnou zmenou a viac nie je dňom pracovného pokoja. Mnohí však upozorňujú na dôležitosť nezabudnúť, čo tento deň znamená. Jednou z nich je aj Zlatica Puškárová (48). Slovákom poslala silný odkaz a... Šokovala vzhľadom!
17. november si podľa Slovákov zaslúži voľno: PRIESKUM ukázal, že väčšina s vládou nesúhlasí
Deň boja za slobodu a demokraciu bol roky dňom pracovného pokoja. Tento rok však v dôsledku konsolidačného balíka došlo k zmene, s čím mnohí Slováci nesúhlasia. Viaceré firmy a inštitúcie sa preto rozhodli uctiť si tento deň mimoriadnym voľnom a na dôležitosť nezabudnúť na význam tohto dňa, upozorňujú aj viaceré známe osobnosti.
Medzi nimi aj Zlatica Puškárová, ktorá na sociálnej sieti Instagram zverejnila silný odkaz. „Neviem a ani si nechcem predstaviť, čo by bolo s našimi životmi bez Nežnej revolúcie". Vďaka nej sme sa nestali "stratenou generáciou". Ja sama som krátko po revolúcii mohla nastúpiť na vzniknuté bilingválne talianske gymnázium, ktoré neskôr zásadne definovalo môj život,“ napísala moderátorka, ktorá k týmto slovám pridala aj fotografie, na ktorých spolu s Janou Hospodárovou pózuje v retro looku, s ktorým by obe zapadli do seriálu Sľub.
„Sme vyspelé, demokratické a slobodné spoločenstvo. Mojim deťom pripomínam, že by sme si 17. november mali VÁŽIŤ a nie spochybňovať. Príliš veľa ľudí trpelo, strádalo a najmä túžilo po inom svete. Nezabúdajte ani na minulé generácie, ktoré v režimoch túžili práve po slobode. V novembri 1939 nacisti zatvorili všetky české vysoké školy a zatkli študentov. Po študentských demonštráciách popravili 9 mladých ľudí a 1200 študentov odvliekli do koncentračného tábora. Aj preto bol v roku 1941 vyhlásený 17. 11. za deň študentstva na počesť nacistami utláčaných študentov. Nezabúdame,“ dodala.
Nie je však zďaleka jediná, ktorá pripomenula na dôležitosť 17. novembra.
