Streda12. november 2025, meniny má Svätopluk, Jonáš, zajtra Stanislav

Vláda prerokuje návrh bilaterálnej zmluvy i doplnenie stavov cudzineckej polície

Ilustračný obrázok
(Zdroj: TASR/Jakub Kotian)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Zásady a pravidlá policajnej spolupráce príslušných orgánov v Slovenskej a Českej republike upraví medzinárodná zmluva. Jej návrh má na stredajšom rokovaní schvaľovať vláda.

Účelom zmluvy je podľa Ministerstva vnútra (MV) SR ako predkladateľa novelizovať existujúce inštitúty policajnej spolupráce v intenciách boja proti závažnej trestnej činnosti a identifikovaného rizika migračnej vlny a zároveň reflektovať potreby policajnej praxe v rámci medzinárodnej spolupráce.

archívne video

Tlačová konferencia po rokovaní vlády SR (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Rezort vnútra predloží na 113. schôdzu kabinetu aj návrh na personálne posilnenie oddelení cudzineckej polície o sto zamestnancov, ktorí by mali byť k dispozícii pre pracoviská na západnom, strednom i východnom Slovensku. Rezort personálne posilnenie zdôvodňuje predpokladaným výrazným nárastom pracovníkov z tretích krajín, ktorých sa chystajú angažovať zamestnávatelia v automobilovom priemysle i firmy v ďalších sektoroch výroby a služieb.

Ministri sa budú tiež zaoberať návrhom investičnej zmluvy medzi Agentúrou štátom podporovaného nájomného bývania a spoločnosťou Hestia (Fund) SICAV, ktorá by mala v dlhodobom horizonte postaviť, nadobudnúť a prevádzkovať v SR minimálne 15.000 nájomných bytov.

Vláda sa má zaoberať aj návrhom na otvorenie rokovaní o cezhraničnej spolupráci v oblasti záchrannej zdravotnej služby s Poľskou republikou, výsledkom by mala byť rámcová zmluva, ktorá sa má týkať i oblasti Horskej záchrannej služby. V rámci informatívnych správ je bodom programu materiál o stave verejnej správy za rok 2024, ktorý poukazuje i na nízku mieru spolupráce v oblasti spoločných obecných úradov.

Viac o téme: VládaRokovanie
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Michal Šimečka
PS ukázalo svoju TIEŇOVÚ VLÁDU: Majú v nej expremiéra Ódora, Korčoka aj Spišiaka! Lídrom Šimečka
Domáce
Donald Trump
Tvrdý krok Trumpovej vlády: Nariadila štátom, aby potravinovú pomoc nevyplácali v plnej výške
Zahraničné
Premiér Fico zvolal na
Premiér Fico zvolal na ráno mimoriadne zasadnutie vlády: Politici reagujú na nehodu vlakov
Domáce
Chcú len dýchať! Demonštranti
Chcú len dýchať! Demonštranti v Naí Dillí žiadali od vlády opatrenia proti znečisteniu ovzdušia
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Adam Bárdy je vždy vopred zvedavý, čo sa stane v Dunaji: Rozvod s Nelou? Sledujte, čo povedal
Adam Bárdy je vždy vopred zvedavý, čo sa stane v Dunaji: Rozvod s Nelou? Sledujte, čo povedal
Prominenti
Hlavný tréner Radoslav Antl a Matúš Mitošinka po domácej prehre Tatrana Prešov v Európskej lige s Fredericia HK
Hlavný tréner Radoslav Antl a Matúš Mitošinka po domácej prehre Tatrana Prešov v Európskej lige s Fredericia HK
Zoznam TV
Spojme sa na ľade: Hokejový kemp pre slovenské a ukrajinské deti v Banskej Bystrici
Spojme sa na ľade: Hokejový kemp pre slovenské a ukrajinské deti v Banskej Bystrici
Zoznam TV

Domáce správy

Analytici ukázali konkrétne čísla:
Analytici ukázali konkrétne čísla: O TIETO sumy prídu rodiny s deťmi aj jednotlivci pre konsolidáciu! Ide o stovky eur
Domáce
FOTO Exminister Krajčí sa posťažoval
Exminister Krajčí sa posťažoval na účet z poisťovne! Gigantický nárast za PZP pre manželku
Domáce
Vláda prerokuje návrh bilaterálnej
Vláda prerokuje návrh bilaterálnej zmluvy i doplnenie stavov cudzineckej polície
Domáce
V SNM otvorili unikátnu výstavu rozpohybovaných fotografií Ladislava Bielika o okupácii 1968
V SNM otvorili unikátnu výstavu rozpohybovaných fotografií Ladislava Bielika o okupácii 1968
Bratislava

Zahraničné

Milióny Američanov bez pomoci!
Milióny Američanov bez pomoci! Najvyšší súd predĺžil pozastavenie potravinových dávok
Zahraničné
Šokujúca razia v redakcii
Šokujúca razia v redakcii má dohru: Úrady mesta v Kansase musia vyplatiť mastné odškodné!
Zahraničné
Počet obetí hurikánu na
Počet obetí hurikánu na Jamajke sa zvýšil na 45, nezvestných zostáva 15 ľudí
Zahraničné
Ilustračné foto
V Nemecku sa začal veľký súdny proces s thajskou sieťou obchodujúcou s ľuďmi
Zahraničné

Prominenti

Nicolas Sarkozy, Carla Bruni
Konečne spolu! Odsúdený Sarkozy je na slobode… Spoločný obed s manželkou Carlou Bruni!
Zahraniční prominenti
Nela Pocisková a Adam
Adam Bárdy je vždy vopred zvedavý, čo sa stane v Dunaji: Rozvod s Nelou? Sledujte, čo povedal
Domáci prominenti
Luboš Xaver Veselý
Vážna NEHODA známeho moderátora: Zrážka na DIAĽNICI D1 vo vysokej rýchlosti!
Domáci prominenti
Hviezda seriálu Krok za
Hviezda seriálu Krok za krokom: 20 rokov o nej nebolo počuť... Ten muž jej vymyl mozog!
Osobnosti

Zaujímavosti

FOTO Záhadný 3I/ATLAS vysiela rádiové
Záhada z vesmíru sa prehlbuje: Signál od 3I/ATLAS môže otvoriť nové možnosti výskumu! Vedci netušili, že to je možné
Zaujímavosti
Štúdia odhalila TABU tému:
Štúdia odhalila TABU tému: Hmotnosť v detstve rozhoduje o tom, ČO skrývate v nohaviciach! Ako to je možné?
Zaujímavosti
Je zdravé používať vibrátor?
Je zdravé používať vibrátor? Čo hovoria odborníci o prínosoch pre telo aj psychiku
vysetrenie.sk
Influencerka si dala zlomiť
Neuveriteľná premena: Influencerka si dala ZLOMIŤ REBRÁ a podstúpila desiatky zákrokov! Dnes ju rodina nespoznáva
Zaujímavosti

Dobré správy

Vyzerať až o desať
Vyzerať až o desať rokov mladšie? Vybrali sme pre vás tie najlepšie anti-aging krémy
plnielanu.sk
Zdroj: GettyImages
Vaše ruky majú silu zachrániť život: Takto jednoducho vďaka nim zistíte, že je vaše telo zdravé a šťastné
feminity.sk
Slováci začínajú s vianočnými
Slováci začínajú s vianočnými nákupmi skôr: V ktorom obchode budú tento rok sviatky najlacnejšie?
plnielanu.sk
Kde dnes nakúpite výhodne?
Kde dnes nakúpite výhodne? Slováci dôverujú tomuto obchodu, pretože sa oplatí
Domáce

Ekonomika

Koniec jednej éry? Traja mladíci zosadili z trónu miliardárov samotného Marka Zuckerberga!
Koniec jednej éry? Traja mladíci zosadili z trónu miliardárov samotného Marka Zuckerberga!
Finančná situácia domácností sa ďalej zhoršuje: Nádej Slovákov na zlepšenie výrazne upadá
Finančná situácia domácností sa ďalej zhoršuje: Nádej Slovákov na zlepšenie výrazne upadá
Očakávaný obchvat Prešova napreduje: Motoristi sa môžu čoskoro tešiť na novinku!
Očakávaný obchvat Prešova napreduje: Motoristi sa môžu čoskoro tešiť na novinku!
Konsolidačný balíček zabolí najmä rodiny: Pozrite si, kto a o koľko peňazí príde!
Konsolidačný balíček zabolí najmä rodiny: Pozrite si, kto a o koľko peňazí príde!

Šport

VIDEO Slafkovského tím začal sľubne a vyhrával 1:0: Potom prišla smršť, ktorej sa nestačil čudovať
VIDEO Slafkovského tím začal sľubne a vyhrával 1:0: Potom prišla smršť, ktorej sa nestačil čudovať
Juraj Slafkovský
FOTO Ledecká dokáže upútať nielen na zasneženom svahu: Pikantné zábery lanária oči fanúšikov
FOTO Ledecká dokáže upútať nielen na zasneženom svahu: Pikantné zábery lanária oči fanúšikov
Ostatné
Smutné, ale logické: Ronaldo prehovoril o MS 2026, jasný odkaz do futbalového sveta
Smutné, ale logické: Ronaldo prehovoril o MS 2026, jasný odkaz do futbalového sveta
MS vo futbale
VIDEO Fehérváry neváhal zhodiť rukavice a pobil sa: Trma-vrma, všetko spustil náraz do brankára
VIDEO Fehérváry neváhal zhodiť rukavice a pobil sa: Trma-vrma, všetko spustil náraz do brankára
Zostrihy NHL

Auto-moto

Nová Toyota Hilux: Nafta, Benzín, Elektrina, Vodík
Nová Toyota Hilux: Nafta, Benzín, Elektrina, Vodík
Predstavujeme
Diaľnica spája Bratislavu s Prahou 45 rokov. Výstavba začala ešte v roku 1939
Diaľnica spája Bratislavu s Prahou 45 rokov. Výstavba začala ešte v roku 1939
Doprava
Renault Twingo je späť. Európsky, lacný, praktický a usmiaty
Renault Twingo je späť. Európsky, lacný, praktický a usmiaty
Predstavujeme
TEST: Land Rover Defender OCTA - z toho by koktal každý
TEST: Land Rover Defender OCTA - z toho by koktal každý
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Motivačný list a životopis bez stresu: Získajte vysnívanú prácu vďaka novým AI funkciám na Kariéra.sk
Motivačný list a životopis bez stresu: Získajte vysnívanú prácu vďaka novým AI funkciám na Kariéra.sk
CV a motivačný list
Viac ako 75 % ľudí vykonáva svoju prácu bez nadšenia: Gallup odhalil krízovú realitu pracovného sveta
Viac ako 75 % ľudí vykonáva svoju prácu bez nadšenia: Gallup odhalil krízovú realitu pracovného sveta
Pre zamestnávateľov
Stroje preberajú vašu prácu – ale čo s vašou identitou? Zistite, čo naozaj zostane ľuďom v ére AI
Stroje preberajú vašu prácu – ale čo s vašou identitou? Zistite, čo naozaj zostane ľuďom v ére AI
Motivácia a produktivita
Pridajte sa k tímu, ktorý sa stará o bezpečie ľudí aj priestorov
Pridajte sa k tímu, ktorý sa stará o bezpečie ľudí aj priestorov
Zaujímavé pracovné ponuky

Varenie a recepty

Téglikový recept bez použitia váhy a mixéra. Vynikajúce jogurtové vianočné pečivo.
Téglikový recept bez použitia váhy a mixéra. Vynikajúce jogurtové vianočné pečivo.
Najlepšie vianočné pečivo a zákusky s rumom, ktoré nesmú chýbať na sviatočnom stole.
Najlepšie vianočné pečivo a zákusky s rumom, ktoré nesmú chýbať na sviatočnom stole.
Domáci vanilkový cukor: Pripravený za pár minút a vydrží mesiace
Domáci vanilkový cukor: Pripravený za pár minút a vydrží mesiace
Rady a tipy
Chrumkavé pečené zemiaky: Overený trik z kuchýň šéfkuchárov
Chrumkavé pečené zemiaky: Overený trik z kuchýň šéfkuchárov
Rady a tipy

Technológie

Prvýkrát v histórii vidíme južný pól Slnka takto detailne. Zábery odhalili pohyby magnetických polí, ktoré vedcom vyrazili dych
Prvýkrát v histórii vidíme južný pól Slnka takto detailne. Zábery odhalili pohyby magnetických polí, ktoré vedcom vyrazili dych
Veda a výskum
Asi budeme prepisovať učebnice. Človek má ďalší zmysel, o ktorom sme doteraz netušili
Asi budeme prepisovať učebnice. Človek má ďalší zmysel, o ktorom sme doteraz netušili
Veda a výskum
Tvoj mobil čoskoro začne zobrazovať toto upozornenie, varuje Google. Neignoruj ho, batéria ti vydrží dlhšie
Tvoj mobil čoskoro začne zobrazovať toto upozornenie, varuje Google. Neignoruj ho, batéria ti vydrží dlhšie
Android
Rusko predstavilo novú generáciu dronov V2U, ktoré môžu Ukrajine narobiť poriadne problémy. Sú samostatné a mimoriadne smrteľné
Rusko predstavilo novú generáciu dronov V2U, ktoré môžu Ukrajine narobiť poriadne problémy. Sú samostatné a mimoriadne smrteľné
Armádne technológie

Bývanie

Stojí sám v hustom lese, no mali na to dobrý dôvod. Netypický dom postavili na to, aby ponúkal zaslúžený relax
Stojí sám v hustom lese, no mali na to dobrý dôvod. Netypický dom postavili na to, aby ponúkal zaslúžený relax
Toto podľa expertov na čistenie funguje na vodný kameň a špinu v sprchovom kúte. Niektoré nástroje by vám ani nenapadli!
Toto podľa expertov na čistenie funguje na vodný kameň a špinu v sprchovom kúte. Niektoré nástroje by vám ani nenapadli!
V takom byte sa musia cítiť dobre! Rodina si zvolila jednoduchosť, architektky pre nich vytvorili vynikajúce bývanie
V takom byte sa musia cítiť dobre! Rodina si zvolila jednoduchosť, architektky pre nich vytvorili vynikajúce bývanie
Svetové značky odhaľujú, aké odtiene budú vládnuť budúcemu roku. Toto sú všetky známe farby roka 2026!
Svetové značky odhaľujú, aké odtiene budú vládnuť budúcemu roku. Toto sú všetky známe farby roka 2026!

Pre kutilov

Skryštalizoval vám med? Nikdy neurobte túto chybu pri jeho ohrievaní!
Skryštalizoval vám med? Nikdy neurobte túto chybu pri jeho ohrievaní!
Recepty
Jedna chyba vás môže stáť celý trávnik! Akej činnosti venovať na jeseň pozornosť?
Jedna chyba vás môže stáť celý trávnik! Akej činnosti venovať na jeseň pozornosť?
Záhrada
Chcete v zime pomôcť vtáčikom vo vašej záhrade? Pri ich kŕmení dodržte tieto zásady!
Chcete v zime pomôcť vtáčikom vo vašej záhrade? Pri ich kŕmení dodržte tieto zásady!
Chovateľstvo
Premena rodinného domu, ktorá si získala srdcia Slovákov: Zo zdevastovanej stavby spravili bývanie snov
Premena rodinného domu, ktorá si získala srdcia Slovákov: Zo zdevastovanej stavby spravili bývanie snov
Stavba domu

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Schudla 20 kíl a v zmenách tela plánuje pokračovať: Ema Fajnor je na nepoznanie, niektorým sa to zdá už priveľa, iní ju obdivujú
Slovenské celebrity
Schudla 20 kíl a v zmenách tela plánuje pokračovať: Ema Fajnor je na nepoznanie, niektorým sa to zdá už priveľa, iní ju obdivujú
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Analytici ukázali konkrétne čísla:
Domáce
Analytici ukázali konkrétne čísla: O TIETO sumy prídu rodiny s deťmi aj jednotlivci pre konsolidáciu! Ide o stovky eur
Hrozivá BILANCIA havárie lietadla
Zahraničné
Hrozivá BILANCIA havárie lietadla NATO: Neprežil ani jeden z 20 ľudí na palube
Exminister Krajčí sa posťažoval
Domáce
Exminister Krajčí sa posťažoval na účet z poisťovne! Gigantický nárast za PZP pre manželku
MIMORIADNY ONLINE Veľká pomoc
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Veľká pomoc pre Ukrajinu: Nemecko posiela milióny, aby prežila ďalšiu zimu pod ruskými útokmi

Ďalšie zo Zoznamu