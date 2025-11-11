PS ukázalo svoju TIEŇOVÚ VLÁDU: Majú v nej expremiéra Ódora, Korčoka aj Spišiaka! Lídrom Šimečka

BRATISLAVA – Opozičná strana Progresívne Slovensko predstavila svoju tieňovú vládu. V Tíme zmeny, ktorý bude viesť Michal Šimečka ako líder má svoje miesto napríklad bývalý predseda úradníckej vlády Ľudovít Ódor, zakladateľ PS Ivan Štefunko ale aj exminister zahraničných vecí Ivan Korčok, bývalý predseda strany Michal Truban či exšéf polícia Jaroslav Spišiak.
Tím zmeny bude diskutovať so svojimi náprotivkami z SaS, KDH a Demokratov a hľadať prienik v konkrétnych témach. Majú tiež sledovať každý krok vlády, upozorňovať na ich prešľapy a pracovať na zmene. „Najbližšie voľby môže PS vyhrať. Aj keď vyhráme, je veľmi pravdepodobné, že sami budúcu vládu nezostavíme. Hovorím to dlhodobo a otvorene, že najväčšia šanca na zmenu, na lepšiu a stabilnú vládu je v spolupráci strán KDH, SaS a Demokrati. Preto som veľmi rád, že sa nám darí posunúť túto spoluprácu na vyššiu úroveň,“ uviedol predseda strany Michal Šimečka.
Predsedovia týchto opozičných strán a hnutí sa podľa neho dohodli na programových konzultáciách odborníkov o kľúčových oblastiach, pri ktorých budú musieť nájsť zhodu a prieniky medzi programami. Líder PS to označil za dôležité. Politické strany tak budú vedieť, čo môžu od seba očakávať, kde sa zhodnú a ako chcú spoločne priniesť Slovensku zmenu, dodal predseda PS „Neznamená to, že sa vo všetkom opozičné strany zhodnú. Ani to neznamená, že budeme mať vždy na všetko rovnaký názor alebo že vždy všetky aktivity budeme robiť spoločne,“ poznamenal Šimečka. Doplnil, že PS sa napríklad nikdy nezhodne s KDH v otázke rovnosti ľudí. Rozdiely im podľa Šimečku nemôžu brániť v tom, aby viedli poctivý dialóg a prípadne spolupracovali v budúcej vláde. „Musíme byť pripravení nielen na voľby a kampaň, ale aj na ten krok potom, na to, čo bude ešte náročnejšie, na vládnutie v krízovom období. V čase volieb, keď nám občania dajú dôveru, budeme preberať krajinu v hlbokej a dramatickej kríze. Politickej, morálnej, ekonomickej. Čaká nás náročná práca a vážne rozhodnutia,“ skonštatoval Šimečka.
Tieňová vláda Progresívneho Slovenska:
- TRESK – totálny reštart ekonomiky Slovenska – Ľudovít Ódor
- Zahraničná a európska politika – Ivan Korčok
- Kultúra a média – Zora Jaurová
- Oblasť práce, sociálnych vecí a rodiny – Simona Petrík
- Hospodárstvo a energetika – Ivan Štefunko
- Investície – Michal Truban
- Obrana – Tomáš Valášek
- Ochrana životného prostredia – Tamara Stohlová
- Financie – Štefan Kišš
- Doprava a informatizácia – Ján Hargaš
- Školstvo – Tina Gažovičová
- Zdravotníctvo – Oskar Dvořák
- Spravodlivosť – Zuzana Števulová
- Vnútro a polícia –Jaroslav Spišiak
- Pôdohospodárstvo – Peter Horný
- Spravodajské služby – Peter Bátor