Opozícia viní vládu, že urobila zo Slovenska raj pre daňových podvodníkov

BRATISLAVA - Súčasná vláda urobila zo Slovenska raj pre daňových podvodníkov a centrum podvodov na clách a dani z pridanej hodnoty (DPH) v rámci Európskej únie (EÚ). Dokazujú to podľa opozície zistenia Európskej prokuratúry (EPPO), na ktoré v utorok (11. 11.) počas návštevy SR upozornila hlavná európska prokurátorka Laura Kövesiová.
„Včera sme sa od európskej prokurátorky dozvedeli, že Slovensko sa stalo tranzitným bodom pre pranie špinavých peňazí. Robert Fico tak z krajiny robí práčku na európske peniaze. Každý tretí prípad, ktorý v oblasti podvodov na DPH vyšetruje Európska prokuratúra, má väzbu na Slovensko. Je nehorázne, že hlavná európska prokurátorka musí prísť na Slovensko informovať, že sa na Slovensku vo veľkom dejú daňové podvody,“ vyhlásil v stredu na tlačovej konferencii podpredseda opozičnej SaS Marián Viskupič.
Najhoršie na tom podľa neho je, že finančná správa (FS) o týchto problémoch buď netuší, alebo nechce tušiť. „Na mieste je otázka, či je to len neschopnosť, alebo aj zámer a že či už sme teda naspäť v minulosti, keď FS priamo chránila a pomáhala daňovým podvodníkom,“ spýtal sa Viskupič.
Vyčíslil, že v prípadoch, ktoré EPPO vyšetruje v súvislosti so Slovenskom, sú odhadované škody vo výške 900 miliónov eur a priamo na podvodoch s DPH je to približne pol miliardy eur. Ak by štát tieto peniaze získal do rozpočtu, vláda by podľa opozičného poslanca Národnej rady (NR) SR vôbec nemusela zavádzať transakčnú daň, prípadne by nemusela zvyšovať zdravotný odvod, DPH na slané a sladené potraviny, ani zvyšovať daň z poistenia.
Predseda opozičného PS Michal Šimečka v reakcii uviedol, že čísla, s ktorými prišla EPPO, sú alarmujúce. „Slovensko nie je až taká veľká krajina v rámci EÚ a keď je v jednej tretine všetkých vyšetrovaných podvodov zapojená nejaká slovenská firma, tak je to naozaj žalostné a je to obžaloba 15 rokov vlád Roberta Fica. Aj tejto vlády a tejto vládnej väčšiny, pretože, a to hovorí aj Európska prokuratúra, jednoznačne k tomu prispela promafiánska novela Trestného zákona,“ vyhlásil.
Dlhodobo sa podľa neho vie, že Slovensko má obrovský problém s výberom daní. Príčiny vidí nielen v zlej trestnej politike, ale aj v zlej daňovej politike. „Je príliš veľa výnimiek, ten systém je komplikovaný a zároveň sú tam nové hlúpe dane ako transakčná daň a podobne. A to je tiež zodpovednosťou a dielom tejto vlády. Okrem toho, že to má kriminálne pozadie, to aj brzdí náš hospodársky rast,“ zdôraznil Šimečka. Riešením môže podľa neho byť zjednodušiť daňový systém, pokiaľ možno znížiť priame dane a zároveň vrátiť trestnosť do obchádzania daní.
Vyjadrenia hlavnej európskej prokurátorky sú podľa opozičnej poslankyne Veroniky Remišovej (Hnutie Slovensko - Za ľudí) ďalším potvrdením kolapsu spravodlivosti na Slovensku.
„Doslova tvrdí, že Slovensko sa stalo jedným z hlavných centier pre podvody s DPH v EÚ a až tretina prípadov, ktoré sa vyšetrujú v súvislosti s podvodmi s DPH a colnými podvodmi, má mať prepojenia na Slovensko. Naša krajina sa pritom stala hlavným tranzitným bodom pre tok peňazí z trestnej činnosti. Nie je to pritom spôsobené ničím iným, než rozprášením elitných útvarov polície a prokuratúry, ktoré na Slovensku roky bojovali s podvodmi a organizovaným zločinom a šialenou novelou trestného zákona, ktorej jediným cieľom bola ochrana kriminálnych záujmov,“ vyhlásila Remišová.
Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) v utorok rokoval s delegáciou EPPO, ktorú viedla hlavná európska prokurátorka Laura Kövesiová. Zdôraznil, že jedným z cieľov vlády je systematický boj proti daňovým podvodom a trestnej činnosti súvisiacej s DPH, a to aj v spolupráci s európskymi inštitúciami.
„Jedným zo zásadných záujmov tejto vlády je boj proti daňovým podvodom a trestnej činnosti v súvise s DPH, ktorá často presahuje hranice Slovenska. Prijali sme zákon o niektorých administratívnych opatreniach súvisiacich so zhromažďovaním elektronických dôkazov v trestnom konaní a implementovali všetky európske smernice týkajúce sa prania špinavých peňazí. Komunikujeme s Ministerstvom financií SR a Generálnou prokuratúrou SR a sme pripravení prijať ďalšie legislatívne opatrenia, ak to bude potrebné,“ zdôraznil Susko.