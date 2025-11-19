Vláda prerokuje odvolanie mimoriadnej situácie aj vypracovanie vízie rozvoja Slovenska

BRATISLAVA - Mimoriadna situácia vyhlásená v súvislosti s výskytom slintačky a krívačky na Slovensku by mala byť odvolaná. Týmto návrhom sa bude v stredu zaoberať vláda.
Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) predložil na rokovanie vládneho kabinetu Východiská a postup vypracovania vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2040 - Slovensko 2040. Východiská a postup vychádzajú z poznania, že v dynamicky sa meniacom vonkajšom prostredí je potrebné, aby SR posilnila úroveň jej strategického riadenia. Premiér navrhuje, aby strategické dokumenty boli vypracované pod odbornou garanciou Slovenskej akadémie vied ako nezávislý, nadstranícky a nadrezortný dokument.
Ministri sa ďalej budú zaoberať kompenzáciou výdavkov spojených s mimoriadnymi udalosťami. Štát má na ne vyčleniť približne 381.000 eur. Peniaze majú ísť okresným úradom a samosprávam zasiahnutým požiarom, veternou smršťou či inými mimoriadnymi udalosťami. Okrem toho má štát poskytnúť jednorazovú pomoc obyvateľom v celkovej výške približne 2,59 milióna eur.
Vládny kabinet bude rokovať aj o návrhu zákona z dielne rezortu práce. Jeho zámerom je zefektívniť organizáciu a riadenie sústavy inšpekcie práce, a to najmä na účel konsolidácie verejných financií. Navrhuje preto stratu právnej subjektivity inšpektorátov práce, ktoré sa stanú preddavkovými organizáciami napojenými na rozpočet Národného inšpektorátu práce. Ministri sa tiež budú zaoberať aj informáciou o stave implementácie Programu Slovensko k 31. októbru 2025 z dielne rezortu investícií.